История с украинцем в Таиланде: в МИД опровергли информацию, что дипломаты бросили его на произвол судьбы

МИД Украины известно об украинце Георгии Сутурине, который находится в миграционном учреждении Таиланда. Украинское посольство в Бангкоке занимается его делом с первых дней его задержания из-за нелегального пребывания в стране. Об этом сообщил журналисту УНН спикер МИД Олег Николенко, комментируя заявление музыканта из российской группы "Би-2" о том, что Сутурина никто не посещает из украинского консульства.

МИД Украины известно об украинском гражданине, который находится в миграционном учреждении Таиланда. Украинское посольство в Бангкоке занимается его делом с первых дней его задержания из-за нелегального пребывания в Таиланде в течение двух лет без паспортных документов - сообщил Николенко.

Он отметил, что за это время украинские консулы неоднократно посещали, а также поддерживали телефонную связь с гражданином Украины, предоставляли ему разъяснения о законных путях возвращения в Украину.

"По имеющейся информации, соотечественник сначала планировал оставаться на территории Таиланда. Сейчас украинский гражданин изъявил желание вернуться на Родину. Посольство Украины оформляет ему необходимые украинские проездные документы, договаривается об оплате авиабилета. По инициативе дипломатов, соотечественник также прошел медицинский осмотр, состояние его здоровья удовлетворительное, он обеспечен одеждой и предметами первой необходимости", - рассказал Николенко.

Контекст

Музыкант российской группы "Би-2" Глеб Колядин заявил, что во время пребывания в тюрьме в Таиланде познакомился с 58-летним украинским альпинистом Георгием Сутуриным. Колядин утверждает, что в тюрьме для мигрантов Сутурин сидит уже три года.

Колядин также заявил, что за эти три года якобы никто из украинского консульства к нему так и не пришел.

"Человеку 58 лет, за прошедшие три года он потерял связь со своим сыном. Он попал туда до пандемии, прожил там все это время и два года войны - он вообще не в курсе того, что происходит в мире", - заявил Колядин "Медузе".

Сергей Федирко заявлял, что его друга Сутурина с 20218 года считали мертвым.