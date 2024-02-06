История с украинцем в Таиланде: в МИД опровергли информацию, что дипломаты бросили его на произвол судьбы

Эксклюзив
Пройдя полиграф, Лиев доказал, что не причастен к преступлению, в котором его подозревают - полиграфолог
  •  12611 просмотра

Пройдя полиграф, Лиев доказал, что не причастен к преступлению, в котором его подозревают - полиграфолог

Эксклюзив
Лиев о закупках боеприпасов: на меня постоянно давили
  •  70743 просмотра

Лиев о закупках боеприпасов: на меня постоянно давили

Эксклюзив
ГБР подтвердило, что открыло дело о возможных злоупотреблениях в Нацбанке
  •  105984 просмотра

ГБР подтвердило, что открыло дело о возможных злоупотреблениях в Нацбанке

Эксклюзив
У Стефанишиной сообщили, на каком этапе Украина по скринингу законодательства Евросоюзом
05.02.24  •  140887 просмотра

У Стефанишиной сообщили, на каком этапе Украина по скринингу законодательства Евросоюзом

Эксклюзив
Наступление россиян на Купянск: в ВСУ отреагировали на информацию о 500 танков и 40 тыс. солдат рф для атаки на город
05.02.24  •  158139 просмотра

Наступление россиян на Купянск: в ВСУ отреагировали на информацию о 500 танков и 40 тыс. солдат рф для атаки на город

Эксклюзив
В случае выявления конфликта интересов у замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи, ее решение отменят - общественный совет при НАПК
05.02.24  •  149052 просмотра

В случае выявления конфликта интересов у замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи, ее решение отменят - общественный совет при НАПК

Эксклюзив
Чтобы улучшить отношения бизнеса с налоговой службой, нужно полностью ее перезагрузить - эксперт
05.02.24  •  156276 просмотра

Чтобы улучшить отношения бизнеса с налоговой службой, нужно полностью ее перезагрузить - эксперт

Эксклюзив
НАПК должно проверить наличие конфликта интересов у заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи - юрист
02.02.24  •  260778 просмотра

НАПК должно проверить наличие конфликта интересов у заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи - юрист

Эксклюзив
Тип разрушений, стоимость восстановления: в КНИИСЭ рассказали об особенностях установления убытков для предприятий, пострадавших из-за агрессии рф
01.02.24  •  348797 просмотра

Тип разрушений, стоимость восстановления: в КНИИСЭ рассказали об особенностях установления убытков для предприятий, пострадавших из-за агрессии рф

Эксклюзив
Новый законопроект о репродуктивном материале военных ВР рассмотрит в ближайшее время
01.02.24  •  333722 просмотра

Новый законопроект о репродуктивном материале военных ВР рассмотрит в ближайшее время

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
История с украинцем в Таиланде: в МИД опровергли информацию, что дипломаты бросили его на произвол судьбы

История с украинцем в Таиланде: в МИД опровергли информацию, что дипломаты бросили его на произвол судьбы

Киев  •  УНН

06 февраль 2024, 14:21  •  4785 просмотра

Read in English

Министерство иностранных дел Украины отрицало, что дипломаты отказались от задержанного в Таиланде гражданина Украины, заявив, что посольство оказывало ему помощь с момента его задержания за просрочку визы и сейчас организовывает его возвращение в Украину.

МИД Украины известно об украинце Георгии Сутурине, который находится в миграционном учреждении Таиланда. Украинское посольство в Бангкоке занимается его делом с первых дней его задержания из-за нелегального пребывания в стране. Об этом сообщил журналисту УНН спикер МИД Олег Николенко, комментируя заявление музыканта из российской группы "Би-2" о том, что Сутурина никто не посещает из украинского консульства.

 МИД Украины известно об украинском гражданине, который находится в миграционном учреждении Таиланда. Украинское посольство в Бангкоке занимается его делом с первых дней его задержания из-за нелегального пребывания в Таиланде в течение двух лет без паспортных документов

- сообщил Николенко.

Он отметил, что за это время украинские консулы неоднократно посещали, а также поддерживали телефонную связь с гражданином Украины, предоставляли ему разъяснения о законных путях возвращения в Украину.

"По имеющейся информации, соотечественник сначала планировал оставаться на территории Таиланда. Сейчас украинский гражданин изъявил желание вернуться на Родину. Посольство Украины оформляет ему необходимые украинские проездные документы, договаривается об оплате авиабилета. По инициативе дипломатов, соотечественник также прошел медицинский осмотр, состояние его здоровья удовлетворительное, он обеспечен одеждой и предметами первой необходимости", - рассказал Николенко.

Контекст

Музыкант российской группы "Би-2" Глеб Колядин заявил, что во время пребывания в тюрьме в Таиланде познакомился с 58-летним украинским альпинистом Георгием Сутуриным. Колядин утверждает, что в тюрьме для мигрантов Сутурин сидит уже три года.

Колядин  также заявил, что за эти три года якобы никто из украинского консульства к нему так и не пришел.

"Человеку 58 лет, за прошедшие три года он потерял связь со своим сыном. Он попал туда до пандемии, прожил там все это время и два года войны - он вообще не в курсе того, что происходит в мире", - заявил Колядин "Медузе".

Сергей Федирко заявлял, что его друга Сутурина с 20218 года считали мертвым.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ОбществоНаши за границей
northrop-grumman-b-2-spiritNorthrop Grumman B-2 Spirit
makar-paseniukМакар Пасенюк
ministerstvo-inostrannikh-del-ukrainaМинистерство иностранных дел (Украина)
tailandТаиланд
ukrainaУкраина
Історія з українцем в Таїланді: в МЗС спростували інформацію, що дипломати кинули його напризволяще
The story of a Ukrainian in Thailand: the Foreign Ministry denies that diplomats left him to his fate
Новости по теме

История с украинцем в Таиланде: в МИД опровергли информацию, что дипломаты бросили его на произвол судьбы

Министерство иностранных дел Украины отрицало, что дипломаты отказались от задержанного в Таиланде гражданина Украины, заявив, что посольство оказывало ему помощь с момента его задержания за просрочку визы и сейчас организовывает его возвращение в Украину.

Общество •   •  4785 просмотра
История с украинцем в Таиланде: в МИД опровергли информацию, что дипломаты бросили его на произвол судьбы

Президент Евросовета Мишель призвал США срочно одобрить помощь Украине в размере 60 миллиардов долларов

Президент Европейского Совета призвал Палату представителей Конгресса США срочно одобрить выделение 60 миллиардов долларов помощи для финансовой стабильности Украины и подчеркнул, что помощь Украине поддерживает европейскую безопасность.

Политика •   •  7124 просмотра
Президент Евросовета Мишель призвал США срочно одобрить помощь Украине в размере 60 миллиардов долларов

На Буковине открыто производство из-за возможного избиения митрополита УПЦ МП Лонгина

Правоохранители Черновицкой области начали расследование по факту избиения митрополита УПЦ (МП) Михаила Жара на основании его публичных заявлений об инциденте.

Общество •   •  6396 просмотра
На Буковине открыто производство из-за возможного избиения митрополита УПЦ МП Лонгина

ГБР будет расследовать незаконную слежку за редакцией Bihus.infо - Офис генерального прокурора

Следователи получили поручение расследовать незаконную установку оборудования для видеонаблюдения в одном из комплексов Киевской области с целью защиты прав журналистов.

Криминал и ЧП •   •  5484 просмотра
ГБР будет расследовать незаконную слежку за редакцией Bihus.infо - Офис генерального прокурора

В приложении "Воздушная тревога" появились уведомления о различных типах угроз

Обновление приложения "Воздушная тревога" позволит украинцам получать важные сообщения о различных угрозах, таких как стихийные бедствия, и предоставлять инструкции по дальнейшим действиям.

Общество •   •  7739 просмотра
В приложении "Воздушная тревога" появились уведомления о различных типах угроз

Не все разблокированные пункты пропуска на границе с Польшей заработали на полную мощность

Польские пункты пропуска на границе с Украиной были разблокированы после протестов, но еще не работают на полную мощность.

Экономика •   •  8723 просмотра
Не все разблокированные пункты пропуска на границе с Польшей заработали на полную мощность

Поразил током знакомую и задушил ее дочь: в Киеве 55-летний мужчина получил пожизненное

55-летний мужчина приговорен к пожизненному заключению за убийство знакомой и ее дочери в Киеве. Одну связал и убил током, а другую задушил проволокой.

Криминал и ЧП •   •  11141 просмотра
Поразил током знакомую и задушил ее дочь: в Киеве 55-летний мужчина получил пожизненное

Транзит взрывчатки в рф: в посольстве Украины призвали не политизировать дело

Посольство Украины призывает не политизировать дело о взрывчатке, которую якобы перевозили через территорию Грузии из Одессы в Россию, и выражает готовность сотрудничать с грузинскими властями для выяснения обстоятельств.

Политика •   •  14885 просмотра
Транзит взрывчатки в рф: в посольстве Украины призвали не политизировать дело

Удар рф по Токаревке в Херсонской области унес жизнь человека, двое пострадавших в больнице - ОВА

В результате российского обстрела села Токаревка Херсонской области погиб 49-летний мужчина, еще двое местных жителей получили ранения.

Война •   •  15303 просмотра
Удар рф по Токаревке в Херсонской области унес жизнь человека, двое пострадавших в больнице - ОВА

Украина вернула с ВОТ еще три семьи с четырьмя детьми

Еще три семьи с четырьмя детьми были возвращены из оккупированной Херсонской области с помощью организации Save Ukraine после потери бизнеса, допросов и опасений за безопасность детей в условиях российской оккупации.

Общество •   •  16187 просмотра
Украина вернула с ВОТ еще три семьи с четырьмя детьми