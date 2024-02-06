Історія з українцем в Таїланді: в МЗС спростували інформацію, що дипломати кинули його напризволяще
Київ • УНН
Міністерство закордонних справ України заперечило, що дипломати відмовилися від затриманого в Таїланді громадянина України, заявивши, що посольство надавало йому допомогу з моменту його затримання за прострочення візи і зараз організовує його повернення в Україну.
МЗС України відомо про українця Георгія Сутуріна, який перебуває в міграційному закладі Таїланду. Українське посольство в Бангкоку займається його справою із перших днів його затримання через нелегальне перебування в країні. Про це повідомив журналісту УНН речник МЗС Олег Ніколенко, коментуючи заяву музиканта з російського гурту "Бі-2" про те, що Сутуріна ніхто не відвідує з українського консульства.
МЗС України відомо про українського громадянина, який перебуває в міграційному закладі Таїланду. Українське посольство в Бангкоку займається його справою із перших днів його затримання через нелегальне перебування в Таїланді протягом двох років без паспортних документів
Він зазначив, що за цей час українські консули неодноразово відвідували, а також підтримували телефонний зв'язок із громадянином України, надавали йому роз’яснення про законні шляхи повернення до України.
"За наявною інформацією, співвітчизник спочатку планував залишатися на території Таїланду. Нині український громадянин виявив бажання повернутися на Батьківщину. Посольство України оформлює йому необхідні українські проїздні документи, домовляється про оплату авіаквитка. За ініціативою дипломатів, співвітчизник також пройшов медичний огляд, стан його здоров‘я задовільний, він забезпечений одягом та предметами першої необхідності", - розповів Ніколенко.
Контекст
Музикант російського гурту "Би-2" Гліб Колядін заявив, що під час перебування у вязниці в Таїланді познайомився з 58-річним українським альпіністом Георгієм Сутуріним. Колядін стверджує, що у в'язниці для мігрантів Сутурін сидить вже три роки.
Колядін також заявив, що за ці три роки нібито ніхто з українського консульства до нього так і не прийшов.
"Людині 58 років, за минулі три роки вона втратила зв'язок зі своїм сином. Він потрапив туди до пандемії, прожив там увесь цей час і два роки війни — він взагалі не в курсі того, що відбувається у світі", - заявив Колядін "Медузі" .
Сергій Федірко заявляв, що його друга Сутуріна з 20218 року вважали мертвим.