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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Индия просит россию отпустить из армии ее граждан, которые там "на вспомогательных работах"

Индия просит россию отпустить из армии ее граждан, которые там "на вспомогательных работах"

Киев  •  УНН

23 февраля 2024, 12:42  •  10061 просмотра

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МИД Индии попросил россию о досрочном освобождении некоторых индийцев, которые работают в армии РФ на "вспомогательных работах".

МИД Индии попросил россию о досрочном освобождении некоторых индийцев, которые работают в российской армии на "вспомогательных работах". Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Нам известно, что несколько граждан Индии записались на "вспомогательные работы" в российскую армию. Посольство Индии регулярно рассматривало этот вопрос с соответствующими российскими органами для их скорейшего освобождения. Мы призываем всех граждан Индии проявлять должную осторожность и держаться подальше от этого конфликта,

- говорится в заявлении.

Детали

Отмечается, что заявление было сделано после того, как индийская газета The Hindu сообщила, что около 100 индийцев были наняты в российскую армию в прошлом году по контрактам, которые продлятся по меньшей мере один год.

Напомним

россия завербовала более 200 граждан Непала для участия в военных действиях в Украине, в результате чего некоторые из них погибли или попали в плен. Непал требует от россии прекратить этот набор, репатриировать тех, кто служит, предоставить компенсацию семьям погибших и помочь в освобождении пленных.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Новости Мира
reutersReuters
nepalНепал
indiyaИндия
ukrainaУкраина
Індія просить росію відпустити з армії її громадян, які там "на допоміжних роботах"
India asks Russia to release its citizens from the army who are "on auxiliary work" there
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