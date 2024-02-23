Индия просит россию отпустить из армии ее граждан, которые там "на вспомогательных работах"

МИД Индии попросил россию о досрочном освобождении некоторых индийцев, которые работают в российской армии на "вспомогательных работах". Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Нам известно, что несколько граждан Индии записались на "вспомогательные работы" в российскую армию. Посольство Индии регулярно рассматривало этот вопрос с соответствующими российскими органами для их скорейшего освобождения. Мы призываем всех граждан Индии проявлять должную осторожность и держаться подальше от этого конфликта, - говорится в заявлении.

Детали

Отмечается, что заявление было сделано после того, как индийская газета The Hindu сообщила, что около 100 индийцев были наняты в российскую армию в прошлом году по контрактам, которые продлятся по меньшей мере один год.

Напомним

россия завербовала более 200 граждан Непала для участия в военных действиях в Украине, в результате чего некоторые из них погибли или попали в плен. Непал требует от россии прекратить этот набор, репатриировать тех, кто служит, предоставить компенсацию семьям погибших и помочь в освобождении пленных.