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The Guardian

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Індія просить росію відпустити з армії її громадян, які там "на допоміжних роботах"

Київ • УНН

 • 22123 перегляди

МЗС Індії попросило росію про дострокове звільнення деяких індійців, які працюють у армії рф на "допоміжних роботах".

Індія просить росію відпустити з армії її громадян, які там "на допоміжних роботах"

МЗС Індії попросило росію про дострокове звільнення деяких індійців, які працюють у російській армії на "допоміжних роботах". Про це повідомляє Reuters, пише УНН.

Нам відомо, що кілька громадян Індії записалися на "допоміжні роботи" в російську армію. Посольство Індії регулярно розглядало це питання з відповідними російськими органами для їх якнайшвидшого звільнення. Ми закликаємо всіх громадян Індії проявляти належну обережність і триматися подалі від цього конфлікту,

- йдеться у заяві.

Деталі

Зазначається, що заява була зроблена після того, як індійська газета The Hindu повідомила, що близько 100 індійців були найняті в російську армію минулого року за контрактами, які триватимуть щонайменше один рік.

Нагадаємо

росія завербувала понад 200 громадян Непалу для участі у військових діях в Україні, внаслідок чого деякі з них загинули або потрапили в полон. Непал вимагає від росії припинити цей набір, репатріювати тих, хто служить, надати компенсацію сім'ям загиблих і допомогти у звільненні полонених.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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