Как покрасить яйца на Пасху: бабушкины и современные методы

Покраска яиц — одна из самых главных пасхальных традиций. Кто-то каждый год пользуется проверенным методом покраски яиц шелухой лука, а кто-то экспериментирует с новыми способами, чтобы получить яркие цвета или необычные узоры.

Современные техники позволяют создать мраморные узоры, омбре или даже настоящие мини-картины на скорлупе. УНН для вас несколько проверенных способов: и те, которыми пользовались еще наши бабушки, и современные, позволяющие создать настоящие маленькие произведения искусства.

Покраска шелухой лука

Что понадобится:

яйца;

шелуха из желтого или красного лука — 2–3 горсти;

вода — 1,5 л;

1 ст. л. соли;

1 ст. л. уксуса;

масло (для блеска).

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Как сделать:

Шаг 1

Соберите шелуху с нескольких луковиц (чем больше, тем насыщеннее будет цвет).

Шаг 2

Положите шелуху в кастрюлю, залейте водой и доведите до кипения. Варите 15–20 минут.

Шаг 3

Процедите жидкость или оставьте шелуху — оба варианта подходят.

Шаг 4

Осторожно положите яйца в теплый отвар. Добавьте соль и уксус. Варите 10 минут.

Шаг 5

Оставьте яйца в жидкости еще на 10–20 минут для более интенсивного цвета.

Шаг 6

Выньте, дайте высохнуть и натрите каплей масла для блеска.

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Покраска яиц рисом

Что понадобится:

отварные яйца;

рис — 1 стакан;

пищевые красители — несколько цветов;

плотные пакеты или пластиковые контейнеры;

перчатки.

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Как сделать:

Шаг 1

Насыпьте в отдельные контейнеры по 2–3 ст. л. риса.

Шаг 2

Добавьте в каждый контейнер несколько капель пищевого красителя и перемешайте.

Шаг 3

Вложите яйцо в рис и покрутите несколько минут, чтобы оно полностью покрылось красителем.

Шаг 4

Оставьте яйцо в рисе на 10 минут, чтобы цвет закрепился.

Шаг 5

Выньте яйцо, дайте высохнуть красителям.

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Мраморный эффект с пенкой для бритья

Что понадобится:

вареные яйца;

пенка для бритья;

пищевые красители;

бумажные полотенца;

зубочистки;

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Как сделать:

Шаг 1

Выдавите пенку для бритья в форму или контейнер.

Шаг 2

Капните несколько цветов красителя на поверхность.

Шаг 3

Смешайте цвета зубочисткой, чтобы создать мраморный узор.

Шаг 4

Осторожно покатайте яйцо по поверхности пены, чтобы оно покрылось слоем.

Шаг 5

Оставьте яйцо на 10–15 минут, затем осторожно сотрите пенку бумажным полотенцем.

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Покраска свеклой, куркумой и шпинатом

Что понадобится:

1 средняя свекла (натертая или нарезанная кусочками) — для красного/розового цвета;

2 ст. л. молотой куркумы — для желтого цвета;

2 стакана свежего шпината или 1 стакан замороженного — для зеленого цвета;

вода — 1 л;

1 ст. л. уксуса;

яйца;

соль.

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Как сделать

Шаг 1

Натрите свеклу или измельчите шпинат/куркуму.

Шаг 2

Залейте водой, доведите до кипения, варите 30 мин.

Шаг 3

Добавьте уксус и соль.

Шаг 4

Положите вареные яйца в настой на 2–3 часа (можно оставить на ночь в холодильнике).

Шаг 5

Выньте, дайте высохнуть.

Напомним

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