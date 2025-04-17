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Как покрасить яйца на Пасху: бабушкины и современные методы
15:30 • 18303 просмотра

Как покрасить яйца на Пасху: бабушкины и современные методы

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Как покрасить яйца на Пасху: бабушкины и современные методы

Киев • УНН

 • 18231 просмотра

Традиционные и современные способы покраски яиц на Пасху: луковая шелуха, рис, пенка для бритья, свекла, куркума и шпинат. Создайте неповторимые узоры!

Как покрасить яйца на Пасху: бабушкины и современные методы

Покраска яиц — одна из самых главных пасхальных традиций. Кто-то каждый год пользуется проверенным методом покраски яиц шелухой лука, а кто-то экспериментирует с новыми способами, чтобы получить яркие цвета или необычные узоры.

Современные техники позволяют создать мраморные узоры, омбре или даже настоящие мини-картины на скорлупе. УНН для вас несколько проверенных способов: и те, которыми пользовались еще наши бабушки, и современные, позволяющие создать настоящие маленькие произведения искусства.

Покраска шелухой лука 

Что понадобится: 

  • яйца;
    • шелуха из желтого или красного лука — 2–3 горсти;
      • вода — 1,5 л;
        • 1 ст. л. соли;
          • 1 ст. л. уксуса;
            • масло (для блеска).

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              Как сделать:

              Шаг 1

              Соберите шелуху с нескольких луковиц (чем больше, тем насыщеннее будет цвет).

              Шаг 2

              Положите шелуху в кастрюлю, залейте водой и доведите до кипения. Варите 15–20 минут.

              Шаг 3

              Процедите жидкость или оставьте шелуху — оба варианта подходят.

              Шаг 4

              Осторожно положите яйца в теплый отвар. Добавьте соль и уксус. Варите 10 минут.

              Шаг 5

              Оставьте яйца в жидкости еще на 10–20 минут для более интенсивного цвета.

              Шаг 6

              Выньте, дайте высохнуть и натрите каплей масла для блеска.

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              Покраска яиц рисом

              Что понадобится:

              • отварные яйца;
                • рис — 1 стакан;
                  • пищевые красители — несколько цветов;
                    • плотные пакеты или пластиковые контейнеры;
                      • перчатки.

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                        Как сделать:

                        Шаг 1

                        Насыпьте в отдельные контейнеры по 2–3 ст. л. риса.

                        Шаг 2

                        Добавьте в каждый контейнер несколько капель пищевого красителя и перемешайте.

                        Шаг 3

                        Вложите яйцо в рис и покрутите несколько минут, чтобы оно полностью покрылось красителем.

                        Шаг 4

                        Оставьте яйцо в рисе на 10 минут, чтобы цвет закрепился.

                        Шаг 5

                        Выньте яйцо, дайте высохнуть красителям.

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                        Мраморный эффект с пенкой для бритья

                        Что понадобится:

                        • вареные яйца;
                          • пенка для бритья;
                            • пищевые красители;
                              • бумажные полотенца;
                                • зубочистки;

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                                  Как сделать:

                                  Шаг 1

                                  Выдавите пенку для бритья в форму или контейнер.

                                  Шаг 2

                                  Капните несколько цветов красителя на поверхность.

                                  Шаг 3

                                  Смешайте цвета зубочисткой, чтобы создать мраморный узор.

                                  Шаг 4

                                  Осторожно покатайте яйцо по поверхности пены, чтобы оно покрылось слоем.

                                  Шаг 5

                                  Оставьте яйцо на 10–15 минут, затем осторожно сотрите пенку бумажным полотенцем.

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                                  Покраска свеклой, куркумой и шпинатом

                                  Что понадобится:

                                  • 1 средняя свекла (натертая или нарезанная кусочками) — для красного/розового цвета;
                                    • 2 ст. л. молотой куркумы — для желтого цвета;
                                      • 2 стакана свежего шпината или 1 стакан замороженного — для зеленого цвета;
                                        • вода — 1 л;
                                          • 1 ст. л. уксуса;
                                            • яйца;
                                              • соль.

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                                                Как сделать

                                                Шаг 1

                                                Натрите свеклу или измельчите шпинат/куркуму.

                                                Шаг 2

                                                Залейте водой, доведите до кипения, варите 30 мин.

                                                Шаг 3

                                                Добавьте уксус и соль.

                                                Шаг 4

                                                Положите вареные яйца в настой на 2–3 часа (можно оставить на ночь в холодильнике).

                                                Шаг 5

                                                Выньте, дайте высохнуть.

                                                Напомним 

                                                Ранее УНН уже предлагал интересные идеи фарбування яиц к Пасхе. В частности, рекомендуем вам также ознакомиться с техниками покраски, как-то шелковые писанки, оливковые крашанки и метод покраски содой. 

                                                Алина Волянская

                                                Алина Волянская

                                                ЛайфхакпубликацииКулинар
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