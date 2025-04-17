Как покрасить яйца на Пасху: бабушкины и современные методы
Киев • УНН
Традиционные и современные способы покраски яиц на Пасху: луковая шелуха, рис, пенка для бритья, свекла, куркума и шпинат. Создайте неповторимые узоры!
Покраска яиц — одна из самых главных пасхальных традиций. Кто-то каждый год пользуется проверенным методом покраски яиц шелухой лука, а кто-то экспериментирует с новыми способами, чтобы получить яркие цвета или необычные узоры.
Современные техники позволяют создать мраморные узоры, омбре или даже настоящие мини-картины на скорлупе. УНН для вас несколько проверенных способов: и те, которыми пользовались еще наши бабушки, и современные, позволяющие создать настоящие маленькие произведения искусства.
Покраска шелухой лука
Что понадобится:
- яйца;
- шелуха из желтого или красного лука — 2–3 горсти;
- вода — 1,5 л;
- 1 ст. л. соли;
- 1 ст. л. уксуса;
- масло (для блеска).
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Как сделать:
Шаг 1
Соберите шелуху с нескольких луковиц (чем больше, тем насыщеннее будет цвет).
Шаг 2
Положите шелуху в кастрюлю, залейте водой и доведите до кипения. Варите 15–20 минут.
Шаг 3
Процедите жидкость или оставьте шелуху — оба варианта подходят.
Шаг 4
Осторожно положите яйца в теплый отвар. Добавьте соль и уксус. Варите 10 минут.
Шаг 5
Оставьте яйца в жидкости еще на 10–20 минут для более интенсивного цвета.
Шаг 6
Выньте, дайте высохнуть и натрите каплей масла для блеска.
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Покраска яиц рисом
Что понадобится:
- отварные яйца;
- рис — 1 стакан;
- пищевые красители — несколько цветов;
- плотные пакеты или пластиковые контейнеры;
- перчатки.
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Как сделать:
Шаг 1
Насыпьте в отдельные контейнеры по 2–3 ст. л. риса.
Шаг 2
Добавьте в каждый контейнер несколько капель пищевого красителя и перемешайте.
Шаг 3
Вложите яйцо в рис и покрутите несколько минут, чтобы оно полностью покрылось красителем.
Шаг 4
Оставьте яйцо в рисе на 10 минут, чтобы цвет закрепился.
Шаг 5
Выньте яйцо, дайте высохнуть красителям.
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Мраморный эффект с пенкой для бритья
Что понадобится:
- вареные яйца;
- пенка для бритья;
- пищевые красители;
- бумажные полотенца;
- зубочистки;
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Как сделать:
Шаг 1
Выдавите пенку для бритья в форму или контейнер.
Шаг 2
Капните несколько цветов красителя на поверхность.
Шаг 3
Смешайте цвета зубочисткой, чтобы создать мраморный узор.
Шаг 4
Осторожно покатайте яйцо по поверхности пены, чтобы оно покрылось слоем.
Шаг 5
Оставьте яйцо на 10–15 минут, затем осторожно сотрите пенку бумажным полотенцем.
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Покраска свеклой, куркумой и шпинатом
Что понадобится:
- 1 средняя свекла (натертая или нарезанная кусочками) — для красного/розового цвета;
- 2 ст. л. молотой куркумы — для желтого цвета;
- 2 стакана свежего шпината или 1 стакан замороженного — для зеленого цвета;
- вода — 1 л;
- 1 ст. л. уксуса;
- яйца;
- соль.
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Как сделать
Шаг 1
Натрите свеклу или измельчите шпинат/куркуму.
Шаг 2
Залейте водой, доведите до кипения, варите 30 мин.
Шаг 3
Добавьте уксус и соль.
Шаг 4
Положите вареные яйца в настой на 2–3 часа (можно оставить на ночь в холодильнике).
Шаг 5
Выньте, дайте высохнуть.
Напомним
Ранее УНН уже предлагал интересные идеи фарбування яиц к Пасхе. В частности, рекомендуем вам также ознакомиться с техниками покраски, как-то шелковые писанки, оливковые крашанки и метод покраски содой.