Як пофарбувати яйця на Великдень: бабусині та сучасні методи
Київ • УНН
Традиційні та сучасні способи фарбування яєць на Великдень: цибулеве лушпиння, рис, пінка для гоління, буряк, куркума та шпинат. Створіть неповторні візерунки!
Фарбування яєць — одна з найголовніших великодніх традицій. Хтось щороку користується перевіреним методом фарбування яєць лушпинням цибулі, а хтось експериментує з новими способами, щоб отримати яскраві кольори чи незвичні візерунки.
Сучасні техніки дозволяють створити мармурові візерунки, омбре чи навіть справжні міні-картини на шкаралупі. УНН для вас кілька перевірених способів: і ті, якими користувалися ще наші бабусі, і сучасні, що дозволяють створити справжні маленькі витвори мистецтва.
Фарбування лушпинням цибулі
Що знадобиться:
- яйця;
- лушпиння з жовтої або червоної цибулі — 2–3 жмені;
- вода — 1,5 л;
- 1 ст. л. солі;
- 1 ст. л. оцту;
- олія (для блиску).
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Як зробити:
Крок 1
Зберіть лушпиння з кількох цибулин (чим більше, тим насиченішим буде колір).
Крок 2
Покладіть лушпиння в каструлю, залийте водою та доведіть до кипіння. Варіть 15–20 хвилин.
Крок 3
Процідіть рідину або залиште лушпиння — обидва варіанти підходять.
Крок 4
Обережно покладіть яйця в теплий відвар. Додайте сіль та оцет. Варіть 10 хвилин.
Крок 5
Залиште яйця в рідині ще на 10–20 хвилин для інтенсивнішого кольору.
Крок 6
Вийміть, дайте висохнути та натріть краплею олії для блиску.
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Фарбування яєць рисом
Що знадобиться:
- відварені яйця;
- рис — 1 склянка;
- харчові барвники — кілька кольорів;
- щільні пакети або пластикові контейнери;
- рукавички.
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Як зробити:
Крок 1
Насипте в окремі контейнери по 2–3 ст. л. рису.
Крок 2
Додайте в кожен контейнер кілька крапель харчового барвника і перемішайте.
Крок 3
Вкладіть яйце в рис і покрутіть кілька хвилин, щоб воно повністю вкрилося барвником.
Крок 4
Залиште яйце в рисі на 10 хвилин, щоб колір закріпився.
Крок 5
Вийміть яйце, дайте висохнути барвникам.
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Мармуровий ефект із пінкою для гоління
Що знадобиться:
- варені яйця;
- пінка для гоління;
- харчові барвники;
- паперові рушники;
- зубочистки;
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Як зробити:
Крок 1
Видавіть пінку для гоління у форму чи контейнер.
Крок 2
Капніть кілька кольорів барвника на поверхню.
Крок 3
Змішайте кольори зубочисткою, щоб створити мармуровий візерунок.
Крок 4
Обережно покотіть яйце по поверхні піни, щоб воно вкрилося шаром.
Крок 5
Залиште яйце на 10–15 хвилин, потім обережно зітріть пінку паперовим рушником.
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Фарбування буряком, куркумою та шпинатом
Що знадобиться:
- 1 середній буряк (натертий або нарізаний шматочками) — для червоного/рожевого кольору;
- 2 ст. л. меленої куркуми — для жовтого кольору;
- 2 склянки свіжого шпинату або 1 склянка замороженого — для зеленого кольору;
- вода — 1 л;
- 1 ст. л. оцту;
- яйця;
- сіль.
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Як зробити
Крок 1
Натріть буряк або подрібніть шпинат/куркуму.
Крок 2
Залийте водою, доведіть до кипіння, варіть 30 хв.
Крок 3
Додайте оцет та сіль.
Крок 4
Покладіть варені яйця в настій на 2–3 години (можна залишити на ніч у холодильнику).
Крок 5
Вийміть, дайте висохнути.
Нагадаємо
Раніше УНН вже пропонував цікаві ідеї фарбування яєць до Великодня. Зокрема, рекомендуємо вам також ознайомитись з техніками фарбування, як-от шовкові писанки, оливкові крашанки та метод фарбування содою.