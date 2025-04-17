$41.220.04
46.820.21
ukenru
Відповідь рф щодо миру в Україні буде вже цього тижня - Трамп
18:03 • 11655 перегляди

Відповідь рф щодо миру в Україні буде вже цього тижня - Трамп

17 квітня, 15:30 • 58349 перегляди

Як пофарбувати яйця на Великдень: бабусині та сучасні методи

Ексклюзив
17 квітня, 13:28 • 57224 перегляди

Американська торговельна палата: 5,5 млрд грн - втрати бюджету від тіньового ринку смартфонів

Ексклюзив
17 квітня, 13:06 • 66134 перегляди

"Діяли з квітня 2023-го": МЗС прокоментувало затримання банди сутенерів в Польщі, серед яких є українці

17 квітня, 13:01 • 65598 перегляди

росія готує нові удари по Україні напередодні Великодня і після нього - Зеленський

Ексклюзив
17 квітня, 12:16 • 59754 перегляди

Облікову ставку НБУ залишили незмінною: що це означає для цін і кредитів

17 квітня, 11:35 • 52606 перегляди

Коли очікувати зниження цін - відповідь Нацбанку

Ексклюзив
17 квітня, 09:48 • 55740 перегляди

Нацполіція посилює заходи безпеки на Великдень: чергування біля храмів та вибірковий огляд речей

Ексклюзив
17 квітня, 06:19 • 58007 перегляди

Експерт озвучив масштаб втрат від “сірої” техніки Apple: до 15 мільярдів гривень на рік

17 квітня, 06:17 • 77125 перегляди

Реєстр збитків для України: хто може подати заяву на відшкодування та які категорії відкриються до кінця року

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+16°
3.2м/с
53%
Популярнi новини

"Пропав собака на прізвисько Дружочок", або куди зник Сокур

17 квітня, 12:47 • 77228 перегляди

Король Чарльз III у Великодньому посланні: світ потребує віри, надії та любові

17 квітня, 13:03 • 22417 перегляди

Генофонд під бульдозером: чому Україна може втратити десятиліття селекційної роботи з тваринництва?

17 квітня, 13:35 • 62428 перегляди

Макрон зустрівся з Рубіо і спецпредставником Трампа, попередньо поговоривши з Зеленським

17 квітня, 13:51 • 11735 перегляди

Прощавай "Калаш", привіт Bren 2 "Sich". ЗСУ отримають нову стрілецьку зброю

17 квітня, 15:11 • 14488 перегляди
Публікації

Як пофарбувати яйця на Великдень: бабусині та сучасні методи

17 квітня, 15:30 • 58345 перегляди

Генофонд під бульдозером: чому Україна може втратити десятиліття селекційної роботи з тваринництва?

17 квітня, 13:35 • 62479 перегляди

"Пропав собака на прізвисько Дружочок", або куди зник Сокур

17 квітня, 12:47 • 77295 перегляди

Під кулями та сонцем: як українські сади змінюються попри війну
Ексклюзив

17 квітня, 05:54 • 116542 перегляди

Топ речей, які потребують заміни частіше, ніж ви думаєте

17 квітня, 05:10 • 125167 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Урсула фон дер Ляєн

Ілон Маск

Руслан Кравченко

Актуальні місця

Україна

Київ

Донецька область

Сполучені Штати

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Вчені розкрили таємницю зникнення вуглецевих метеоритів під час занурення в атмосферу Землі

18:27 • 4078 перегляди

Король Чарльз III у Великодньому посланні: світ потребує віри, надії та любові

17 квітня, 13:03 • 22478 перегляди

"Довга фаза Лоліти": Наталі Портман розповіла про сексуалізацію в дитинстві під час зйомок у Голлівуді

17 квітня, 09:32 • 26776 перегляди

Сем Нілл став останнім, хто приєднався до акторського складу фільму "Всесвіт монстрів"

16 квітня, 09:21 • 121666 перегляди

Джонні Депп повертається в кіно у трилері "Day Drinker" від Lionsgate

15 квітня, 18:07 • 63416 перегляди
Актуальне

TikTok

9K720 Iskander

Facebook

МіГ-31

Telegram

Як пофарбувати яйця на Великдень: бабусині та сучасні методи

Київ • УНН

 • 58239 перегляди

Традиційні та сучасні способи фарбування яєць на Великдень: цибулеве лушпиння, рис, пінка для гоління, буряк, куркума та шпинат. Створіть неповторні візерунки!

Як пофарбувати яйця на Великдень: бабусині та сучасні методи

Фарбування яєць — одна з найголовніших великодніх традицій. Хтось щороку користується перевіреним методом фарбування яєць лушпинням цибулі, а хтось експериментує з новими способами, щоб отримати яскраві кольори чи незвичні візерунки.

Сучасні техніки дозволяють створити мармурові візерунки, омбре чи навіть справжні міні-картини на шкаралупі. УНН для вас кілька перевірених способів: і ті, якими користувалися ще наші бабусі, і сучасні, що дозволяють створити справжні маленькі витвори мистецтва.

Фарбування лушпинням цибулі 

Що знадобиться: 

  • яйця;
    • лушпиння з жовтої або червоної цибулі — 2–3 жмені;
      • вода — 1,5 л;
        • 1 ст. л. солі;
          • 1 ст. л. оцту;
            • олія (для блиску).

              Великдень 2025: традиції, підготовка до свята та що не можна робити16.04.25, 09:47 • 126998 переглядiв

              Як зробити:

              Крок 1

              Зберіть лушпиння з кількох цибулин (чим більше, тим насиченішим буде колір).

              Крок 2

              Покладіть лушпиння в каструлю, залийте водою та доведіть до кипіння. Варіть 15–20 хвилин.

              Крок 3

              Процідіть рідину або залиште лушпиння — обидва варіанти підходять.

              Крок 4

              Обережно покладіть яйця в теплий відвар. Додайте сіль та оцет. Варіть 10 хвилин.

              Крок 5

              Залиште яйця в рідині ще на 10–20 хвилин для інтенсивнішого кольору.

              Крок 6

              Вийміть, дайте висохнути та натріть краплею олії для блиску.

              Як приготувати смачну паску: три рецепти на будь-який смак15.04.25, 09:00 • 97303 перегляди

              Фарбування яєць рисом

              Що знадобиться:

              • відварені яйця;
                • рис — 1 склянка;
                  • харчові барвники — кілька кольорів;
                    • щільні пакети або пластикові контейнери;
                      • рукавички.

                        Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я14.04.25, 12:52 • 198514 переглядiв

                        Як зробити:

                        Крок 1

                        Насипте в окремі контейнери по 2–3 ст. л. рису.

                        Крок 2

                        Додайте в кожен контейнер кілька крапель харчового барвника і перемішайте.

                        Крок 3

                        Вкладіть яйце в рис і покрутіть кілька хвилин, щоб воно повністю вкрилося барвником.

                        Крок 4

                        Залиште яйце в рисі на 10 хвилин, щоб колір закріпився.

                        Крок 5

                        Вийміть яйце, дайте висохнути барвникам.

                        Великодній кошик: у скільки обійдеться цього року03.04.25, 11:00 • 195713 переглядiв

                        Мармуровий ефект із пінкою для гоління

                        Що знадобиться:

                        • варені яйця;
                          • пінка для гоління;
                            • харчові барвники;
                              • паперові рушники;
                                • зубочистки;

                                  Десерти без яєць: 7 смачних рецептів до Великодня08.04.25, 11:49 • 475786 переглядiв

                                  Як зробити:

                                  Крок 1

                                  Видавіть пінку для гоління у форму чи контейнер.

                                  Крок 2

                                  Капніть кілька кольорів барвника на поверхню.

                                  Крок 3

                                  Змішайте кольори зубочисткою, щоб створити мармуровий візерунок.

                                  Крок 4

                                  Обережно покотіть яйце по поверхні піни, щоб воно вкрилося шаром.

                                  Крок 5

                                  Залиште яйце на 10–15 хвилин, потім обережно зітріть пінку паперовим рушником.

                                  Яйця у США перед Великоднем так подорожчали, що американці фарбують картоплю04.04.25, 16:48 • 109445 переглядiв

                                  Фарбування буряком, куркумою та шпинатом

                                  Що знадобиться:

                                  • 1 середній буряк (натертий або нарізаний шматочками) — для червоного/рожевого кольору;
                                    • 2 ст. л. меленої куркуми — для жовтого кольору;
                                      • 2 склянки свіжого шпинату або 1 склянка замороженого — для зеленого кольору;
                                        • вода — 1 л;
                                          • 1 ст. л. оцту;
                                            • яйця;
                                              • сіль.

                                                Секрети збалансованого харчування навесні: що радить нутриціолог07.03.25, 10:52 • 224004 перегляди

                                                Як зробити

                                                Крок 1

                                                Натріть буряк або подрібніть шпинат/куркуму.

                                                Крок 2

                                                Залийте водою, доведіть до кипіння, варіть 30 хв.

                                                Крок 3

                                                Додайте оцет та сіль.

                                                Крок 4

                                                Покладіть варені яйця в настій на 2–3 години (можна залишити на ніч у холодильнику).

                                                Крок 5

                                                Вийміть, дайте висохнути.

                                                Нагадаємо 

                                                Раніше УНН вже пропонував цікаві ідеї фарбування яєць до Великодня. Зокрема, рекомендуємо вам також ознайомитись з техніками фарбування, як-от шовкові писанки, оливкові крашанки та метод фарбування содою. 

                                                Аліна Волянська

                                                Аліна Волянська

                                                ЛайфхакПублікаціїКулінар
                                                Сполучені Штати
                                                Brent
                                                $67.65
                                                Bitcoin
                                                $85,070.10
                                                S&P 500
                                                $5,302.78
                                                Tesla
                                                $239.97
                                                Газ TTF
                                                $35.66
                                                Золото
                                                $3,328.40
                                                Ethereum
                                                $1,588.85