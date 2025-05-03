Пакистан провів випробування балістичної ракети на тлі конфлікту з Індією
Київ • УНН
Пакистан провів випробувальний запуск балістичної ракети класу "земля-земля" з дальністю 450 км. Запуск Abdali мав на меті перевірку готовності військ та технічних параметрів.
Пакистан у суботу, 3 квітня, провів випробувальний запуск балістичної ракети на тлі загострення напруженості у відносинах з Індією. Про це повідомляє AP, пише УНН.
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Як зазначають пакистанські військові, дальність польоту ракети класу "земля-земля" становить 450 кілометрів. Коментарів з боку Індії стосовно ракетного випробування наразі не було.
Запуск системи Abdali був спрямований на забезпечення "оперативної готовності військ і перевірку ключових технічних параметрів", у тому числі вдосконаленої навігаційної системи ракети та підвищеної маневровості.
Президент Пакистану Асіф Алі Зардарі і прем'єр-міністр Шахбаз Шаріф привітали тих, хто стоїть за успішним випробуванням. Ракети не запускаються в напрямку прикордонної зони з Індією, зазвичай вони запускаються в Аравійське море або пустелі південно-західної провінції Белуджистан.
Нагадаємо
22 квітня в індійському регіоні Джамму і Кашмір стався масовий напад на туристів. В результаті інциденту 26 людей загинули та 17 отримали поранення, серед жертв були іноземці.
Відповідальність взяло на себе угруповання "Кашмірський опір", назвавши жертв агентами.
Після теракту Індія призупинила видачу віз громадянам Пакистану. Пакистанцям було наказано покинути Індію протягом 48 годин, а радників оголошено персонами нон грата.
25 квітня на кордоні Індії та Пакистану пролунали постріли на тлі загострення відносин після теракту в Кашмірі. Обидві країни розривають угоди та вводять обмеження.