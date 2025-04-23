Зросла кількість жертв та постраждалих у Джамму і Кашмірі після нападу на туристів
Київ • УНН
В індійському регіоні Джамму і Кашмір стався масовий напад на туристів. В результаті інциденту 26 людей загинули та 17 отримали поранення, серед жертв є іноземці.
В індійському регіоні Джамму і Кашмір зросла кількість жертв та постраждалих. Про це повідомляє Reuters, передає УНН
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У середині тижня в індійському регіоні Джамму і Кашмір стався трагічний інцидент, внаслідок якого загинули 26 людей, ще 17 отримали поранення. Нападники відкрили вогонь по туристах, які відпочивали в одній із популярних місцевостей регіону.
Це стало одним з наймасштабніших нападів на мирних громадян в Індії за останні десятиліття. Збройний інцидент стався в гірській частині Кашміру, де останнім часом активно розвивається туризм. Відомо, що серед жертв є не лише місцеві жителі, а й іноземці, але їх національність поки не розголошена.
Напад викликав глибоке занепокоєння серед громадськості та влади Індії, оскільки це одне з найбільших подібних нападів за останні 20 років. Місцева поліція веде розслідування, однак поки не має підтверджень щодо особи нападників та мотивації нападу.
Нагадаємо
У гірському курортному містечку Пахалгам озброєні нападники відкрили вогонь по відпочивальниках. За словами правоохоронців, до нападу могли бути причетні двоє чи троє бойовиків. Поки що жодне офіційне розслідування не оприлюднило імен підозрюваних. У той же час в соціальних мережах з’явилася заява від маловідомого угруповання, яке назвало себе "Кашмірським опором". У повідомленні бойовики висловили протест проти переселення немісцевих мешканців до регіону.
В індійському регіоні Джамму і Кашмір внаслідок збройного нападу загинуло щонайменше 20 людей23.04.25, 00:05 • 1410 переглядiв