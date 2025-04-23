Возросло количество жертв и пострадавших в Джамму и Кашмире после нападения на туристов

В индийском регионе Джамму и Кашмир возросло количество жертв и пострадавших. Об этом сообщает Reuters, передает УНН

Детали

В середине недели в индийском регионе Джамму и Кашмир произошел трагический инцидент, в результате которого погибли 26 человек, еще 17 получили ранения. Нападавшие открыли огонь по туристам, отдыхавшим в одной из популярных местностей региона.

Это стало одним из самых масштабных нападений на мирных граждан в Индии за последние десятилетия. Вооруженный инцидент произошел в горной части Кашмира, где в последнее время активно развивается туризм. Известно, что среди жертв есть не только местные жители, но и иностранцы, но их национальность пока не разглашена.

Нападение вызвало глубокую обеспокоенность среди общественности и власти Индии, поскольку это одно из крупнейших подобных нападений за последние 20 лет. Местная полиция ведет расследование, однако пока нет подтверждений относительно личности нападавших и мотивации нападения.

Напомним

В горном курортном городке Пахалгам вооруженные нападавшие открыли огонь по отдыхающим. По словам правоохранителей, к нападению могли быть причастны двое или трое боевиков. Пока ни одно официальное расследование не обнародовало имена подозреваемых. В то же время в социальных сетях появилось заявление от малоизвестной группировки, которая назвала себя "Кашмирским сопротивлением". В сообщении боевики выразили протест против переселения неместных жителей в регион.

В индийском регионе Джамму и Кашмир в результате вооруженного нападения погибло по меньшей мере 20 человек