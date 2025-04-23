Возросло количество жертв и пострадавших в Джамму и Кашмире после нападения на туристов

$41.380.02
47.770.74
ukenru
США потеряют стратегического партнера в лице Украины, если выйдут из переговорного процесса - Зеленский
22 апреля, 18:22 • 17935 просмотра

США потеряют стратегического партнера в лице Украины, если выйдут из переговорного процесса - Зеленский

22 апреля, 17:32 • 37063 просмотра

Зеленский заявил, что готов встретиться с Трампом в Ватикане

22 апреля, 13:40 • 69736 просмотра

НАБУгейт: столичные адвокаты Борзых бросили вызов НАБУ Кривоноса, переигрывая их в собственной игре

Эксклюзив
22 апреля, 09:55 • 81200 просмотра

В Раде требуют, чтобы НАПК проверило председателя Наблюдательного совета "Госзембанка" Васильченко на наличие конфликта интересов

22 апреля, 08:27 • 102266 просмотра

Ватикан объявил дату похорон Папы: церемония состоится в субботу

Эксклюзив
22 апреля, 07:51 • 157637 просмотра

Выборы президента в Румынии: риски для Украины и раскол в ЕС

21 апреля, 16:24 • 120556 просмотра

Украина, Британия, Франция и США в среду проведут переговоры в Лондоне - Зеленский

Эксклюзив
21 апреля, 14:32 • 226519 просмотра

Святослав Шевчук и Николай Бычок: эксперт рассказал, есть ли шанс у украинских католических иерархов стать Папой

21 апреля, 13:43 • 119325 просмотра

Сырский: россияне пытаются выбить Силы обороны из курщины и захватить приграничные территории Сумской области, наступление врага сорвано

Эксклюзив
21 апреля, 13:37 • 85381 просмотра

В Раде против передачи земли НААН Фонду госимущества, потому что это приведет к подрыву продовольственной и экономической безопасности

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Погода
+12°
0.6м/с
53%
750 мм
Популярные новости

Рубио не едет в Лондон на переговоры по войне в Украине: кто представит США

22 апреля, 17:37 • 11991 просмотра

Украина получает от США ту военную помощь, за которую Конгресс проголосовал еще год назад - Зеленский

22 апреля, 17:49 • 5712 просмотра

В Финляндии началась трехдневная забастовка госслужащих, включая полицию

22 апреля, 17:50 • 7414 просмотра

Киев передаст Пекину данные о гражданах Китая, работающих в россии над производством дронов - Зеленский

22 апреля, 17:53 • 5376 просмотра

В Харькове из-за атаки российских дронов количество пострадавших возросло до 11

22 апреля, 18:12 • 8814 просмотра
публикации

Сомнительные мотивы: почему глава АРМА Дума блокирует реформу ведомства?

22 апреля, 14:43 • 43570 просмотра

НАБУгейт: столичные адвокаты Борзых бросили вызов НАБУ Кривоноса, переигрывая их в собственной игре

22 апреля, 13:40 • 69736 просмотра

Вірусні саджанці made in Europe: чому українські фермери втрачають урожай і гроші

22 апреля, 12:23 • 65503 просмотра

Выборы президента в Румынии: риски для Украины и раскол в ЕС
Эксклюзив

22 апреля, 07:51 • 157637 просмотра

"Это фанаты своего дела": эксперт об угрозе уничтожения украинской науки из-за изъятия земель НААН

21 апреля, 15:15 • 126747 просмотра
Реклама
Продаж Lexus LC 2019
Актуальные люди

Владимир Зеленский

Дональд Трамп

Папа Франциск

Марко Рубио

Йонас Гар Стёре

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Харьков

Киев

Запорожье

Реклама
УНН Lite

Сын Йоко Оно призвал прекратить сравнения его с братом Джулианом

22 апреля, 15:52 • 14715 просмотра

Сын Трампа общается с приятелями по университету через Xbox, а не раздает свой номер - СМИ

22 апреля, 15:42 • 15247 просмотра

Клуни заявил, что за 11 лет в браке ни разу не ссорился с женой

22 апреля, 10:22 • 46183 просмотра

"Спасли $65 000" остатков гонорара: Себастьян Стэн признался в проблемах с работой перед ролью в Marvel

22 апреля, 09:58 • 37853 просмотра

Майкл Бэй и Сидни Суини работают над адаптацией культовой игры OutRun для Universal - Deadline

22 апреля, 07:54 • 83445 просмотра
Актуальное

Вашингтон Пост

ТикТок

ЧатГПТ

Financial Times

MIM-104 Patriot

Возросло количество жертв и пострадавших в Джамму и Кашмире после нападения на туристов

Киев • УНН

 • 1058 просмотра

В индийском регионе Джамму и Кашмир произошло массовое нападение на туристов. В результате инцидента 26 человек погибли и 17 получили ранения, среди жертв есть иностранцы.

Возросло количество жертв и пострадавших в Джамму и Кашмире после нападения на туристов

В индийском регионе Джамму и Кашмир возросло количество жертв и пострадавших. Об этом сообщает Reuters, передает УНН 

Детали

В середине недели в индийском регионе Джамму и Кашмир произошел трагический инцидент, в результате которого погибли 26 человек, еще 17 получили ранения. Нападавшие открыли огонь по туристам, отдыхавшим в одной из популярных местностей региона.

Это стало одним из самых масштабных нападений на мирных граждан в Индии за последние десятилетия. Вооруженный инцидент произошел в горной части Кашмира, где в последнее время активно развивается туризм. Известно, что среди жертв есть не только местные жители, но и иностранцы, но их национальность пока не разглашена.

Нападение вызвало глубокую обеспокоенность среди общественности и власти Индии, поскольку это одно из крупнейших подобных нападений за последние 20 лет. Местная полиция ведет расследование, однако пока нет подтверждений относительно личности нападавших и мотивации нападения.

Напомним

В горном курортном городке Пахалгам вооруженные нападавшие открыли огонь по отдыхающим. По словам правоохранителей, к нападению могли быть причастны двое или трое боевиков. Пока ни одно официальное расследование не обнародовало имена подозреваемых. В то же время в социальных сетях появилось заявление от малоизвестной группировки, которая назвала себя "Кашмирским сопротивлением". В сообщении боевики выразили протест против переселения неместных жителей в регион.

В индийском регионе Джамму и Кашмир в результате вооруженного нападения погибло по меньшей мере 20 человек23.04.25, 00:05 • 1220 просмотров

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

Новости Мира
Reuters
Индия
Brent
$67.83
Bitcoin
$92,877.90
S&P 500
$5,284.53
Tesla
$237.88
Газ TTF
$34.24
Золото
$3,364.14
Ethereum
$1,790.77