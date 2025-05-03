Пакистан провел испытания баллистической ракеты на фоне конфликта с Индией

Пакистан в субботу, 3 апреля, провел испытательный запуск баллистической ракеты на фоне обострения напряженности в отношениях с Индией. Об этом сообщает AP, пишет УНН.

Детали

Как отмечают пакистанские военные, дальность полета ракеты класса "земля-земля" составляет 450 километров. Комментариев со стороны Индии относительно ракетного испытания пока не было.

Запуск системы Abdali был направлен на обеспечение "оперативной готовности войск и проверку ключевых технических параметров", в том числе усовершенствованной навигационной системы ракеты и повышенной маневренности.

Президент Пакистана Асиф Али Зардари и премьер-министр Шахбаз Шариф приветствовали тех, кто стоит за успешным испытанием. Ракеты не запускаются в направлении приграничной зоны с Индией, обычно они запускаются в Аравийское море или пустыни юго-западной провинции Белуджистан.

Напомним

22 апреля в индийском регионе Джамму и Кашмир произошло массовое нападение на туристов. В результате инцидента 26 человек погибли и 17 получили ранения, среди жертв были иностранцы.

Ответственность взяла на себя группировка "Кашмирское сопротивление", назвав жертв агентами.

После теракта Индия приостановила выдачу виз гражданам Пакистана. Пакистанцам было приказано покинуть Индию в течение 48 часов, а советников объявили персонами нон грата.

25 апреля на границе Индии и Пакистана прозвучали выстрелы на фоне обострения отношений после теракта в Кашмире. Обе страны разрывают соглашения и вводят ограничения.