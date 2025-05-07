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Пакистан заявил о сбитии двух индийских самолетов в ответ на ракетные удары

Киев • УНН

 • 1752 просмотра

Вооруженные силы Пакистана сообщили, что сбили два индийских самолета, один из которых – истребитель Rafale. Премьер-министр Пакистана заявил, что это ответ на атаку Индии.

Пакистан заявил о сбитии двух индийских самолетов в ответ на ракетные удары

Вооруженные силы Пакистана заявили, что сбили два индийских самолета. Об этом сообщает УНН со ссылкой на местное Samaa TV.

Детали

СМИ уточняет, что истребитель Rafale, принадлежавший ВВС Индии, был сбит вблизи восточного Ахмедпура в Бахавалпуре. При этом пакистанские истребители остались невредимыми.

Тем временем премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф заявил, что страна отвечает на атаку Индии.

Коварный враг совершил трусливые нападения на пять локаций Пакистана. Пакистан имеет полное право ответить силой на этот акт войны, навязанный Индией, и дается сильный ответ. Вся нация поддерживает пакистанские вооруженные силы, моральный дух всей пакистанской нации высок. Пакистанская нация и пакистанские вооруженные силы знают, как бороться с врагом. Мы никогда не позволим врагу добиться успеха в его мерзких целях

- написал глава пакистанского правительства в соцсети Х.

Издание добавляет, что происходящие сейчас события говорят об "эскалации конфликта, поскольку обе страны являются ядерными державами, что вызывает тревогу относительно региональной стабильности".

Напомним

Вечером 6 мая Индия нанесла ракетные удары по Пакистану. Индийские вооруженные силы начали операцию "Синдур", "нанеся удары по инфраструктуре "террористов", сообщили в Армии Индии. Удары были нанесены по территории Пакистана и Пакистанско-оккупированному Джамму и Кашмир.

Индия проведет общие учения по гражданской обороне на фоне эскалации конфликта с Пакистаном06.05.25, 17:02 • 5134 просмотра

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

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