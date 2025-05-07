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Удари Індії по Пакистану: як світова спільнота реагує на конфлікт
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Удари Індії по Пакистану: як світова спільнота реагує на конфлікт

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Шахед-136

Удари Індії по Пакистану: як світова спільнота реагує на конфлікт

Київ • УНН

 • 1476 перегляди

Світові лідери закликають Індію та Пакистан до миру після ракетних ударів та збитих літаків. США, НАТО, ООН та Китай висловили стурбованість ескалацією.

Удари Індії по Пакистану: як світова спільнота реагує на конфлікт

Світові лідери відреагували на загострення конфлікту між Індією і Пакистаном у середу, 7 травня. Про це повідомляє УНН.

Деталі

Президент США Дональд Трамп назвав військову операцію Індії проти Пакистану "ганьбою". Як повідомляє CNN, очільник Білого дому дізнався про це в Овальному кабінеті. Також Трамп висловив сподівання, що цей конфлікт закінчиться.

Я думаю, що люди знали, що щось має статися, зважаючи на попередні події, вони боролися протягом тривалого часу

– заявив президент США.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте закликав обидві сторони припинити бойові дії і перейти до мирних переговорів. Його слова приводить The Telegraph: аналогічної точки зору дотримується і Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш.

Світ не може дозволити собі військову конфронтацію між Індією та Пакистаном

– заявив Рютте.

На загострення ситуації між Індією і Пакистаном відреагували і в МЗС Китаю. Як повідомляє The Hindu, офіційний Пекін дуже стурбований ситуацією, що склалась між країнами, які межують не лише одна з одною, а й з Китаєм.

Ми закликаємо обидві сторони діяти в інтересах миру та стабільності, проявляти стриманість і утримуватися від дій, які можуть ще більше ускладнити ситуацію

– заявив представник МЗС Китаю.

Міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро в ефірі національного телебачення заявив, що Париж "розуміє" прагнення Індії захистити себе від тероризму. Водночас, дипломат закликав і Індію і Пакистан проявити стриманість, повідомляє Al Jazeera.

Контекст

Між Індією і Пакистаном напружені стосунки з 1947 року через регіон Кашмір: його обидві країни вважають своєю територією. У другій половині ХХ століття між Індією і Пакистаном відбулись три великі війни і низка збройних конфліктів.

Більшість населення Кашміру складають мусульмани, але регіон є розділеним на індійську і пакистанську частини.

Нещодавно у регіоні Джамму і Кашмірі стався напад на туристів, в результаті якого загинуло 26 осіб. Відповідальність взяло на себе угруповання "Кашмірський опір", назвавши жертв агентами.

Індія і Пакистан оголосили про взаємне припинення віз і депортацію певних категорій громадян зі свої територій.

Нагадаємо

Ввечері 6 травня Індія завдала ракетних ударів по Пакистану. Повідомляється, що індійські збройні сили розпочали операцію "Сіндур".

Пізніше влада Пакистану повідомила, що 26 цивільних осіб загинули, 46 поранені, Також Ісламабад повідомив, що збито п'ять індійських літаків. Водночас, Індія стверджує, що 10 цивільних осіб загинули, 48 поранені внаслідок дій Пакистану.

Крім того, МЗС Пакистану викликало індійського повіреного і висловило йому протест через бойові дії. У МЗС Індії відреагували на дії Пакистану: там заявили, що ракетні удари були завдані з метою зупинити заплановані атаки терористів.

Міністр оборони Пакистану заявив, що Ісламабад не буде загострювати конфлікт, якщо Індія припинить військову операцію.

Євген Устименко

Євген Устименко

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