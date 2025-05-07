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Шахед-136

Удари Індії по Пакистану: Ісламабад назвав умову припинення вогню

Київ • УНН

 • 536 перегляди

Міністр оборони Пакистану заявив, що Ісламабад не буде загострювати конфлікт, якщо Індія припинить військову операцію "Сіндур" та інші бойові дії. Також Пакистан повідомив Радбез ООН про право на самозахист.

Удари Індії по Пакистану: Ісламабад назвав умову припинення вогню

Міністр оборони Пакистану Хаваджа Асіф на тлі загострення ситуації на індійсько-пакистанському кордоні озвучив умови для зупинення бойових дій. Про це повідомляє Bloomberg, передає УНН.

Деталі

За словами очільника міноборони, Ісламабад не буде ескалювати конфлікт Нью-Делі, якщо індійська сторона припинить військову операцію "Сіндур" та інші бойові дії проти Пакистану. Хаваджа Асіф додав, що нічого проти Індії не буде з пакистанського боку, якщо протилежна сторона припинить військові дії.

Ми весь цей час говорили, що не зробимо нічого проти Індії. Якщо Індія відступить, ми безперечно згорнемо свої військові дії. Але поки нас атакують, нам доведеться відповідати, нам доведеться захищатися

– заявив міністр оборони Пакистану.

Він додав, що Ісламабад не володіє інформацією про можливі переговори між країнами після обміну ударами на кордоні. Водночас, уряд Пакистану повідомив Раду Безпеки Організації Об’єднаних Націй про право на самозахист згідно статті 51 Статуту ООН.

Нагадаємо

Ввечері 6 травня Індія завдала ракетних ударів по Пакистану. Повідомляється, що індійські збройні сили розпочали операцію "Сіндур".

Пізніше влада Пакистану повідомила, що 26 цивільних осіб загинули, 46 поранені, Також Ісламабад повідомив, що збито п'ять індійських літаків. Водночас, Індія стверджує, що 10 цивільних осіб загинули, 48 поранені внаслідок дій Пакистану.

Крім того, МЗС Пакистану викликало індійського повіреного і висловило йому протест через бойові дії. У МЗС Індії відреагували на дії Пакистану: там заявили, що ракетні удари були завдані з метою зупинити заплановані атаки терористів.

Євген Устименко

Євген Устименко

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