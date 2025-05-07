Удары Индии по Пакистану: Исламабад назвал условие прекращения огня
Киев • УНН
Министр обороны Пакистана заявил, что Исламабад не будет обострять конфликт, если Индия прекратит военную операцию "Синдур" и другие боевые действия. Также Пакистан сообщил Совбезу ООН о праве на самозащиту.
Министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф на фоне обострения ситуации на индийско-пакистанской границе озвучил условия для прекращения боевых действий. Об этом сообщает Bloomberg, передает УНН.
Детали
По словам главы Минобороны, Исламабад не будет эскалировать конфликт Нью-Дели, если индийская сторона прекратит военную операцию "Синдур" и другие боевые действия против Пакистана. Хаваджа Асиф добавил, что ничего против Индии не будет с пакистанской стороны, если противоположная сторона прекратит военные действия.
Мы все это время говорили, что не сделаем ничего против Индии. Если Индия отступит, мы, безусловно, свернем свои военные действия. Но пока нас атакуют, нам придется отвечать, нам придется защищаться
Он добавил, что Исламабад не располагает информацией о возможных переговорах между странами после обмена ударами на границе. В то же время, правительство Пакистана сообщило Совету Безопасности Организации Объединенных Наций о праве на самозащиту согласно статье 51 Устава ООН.
Напомним
Вечером 6 мая Индия нанесла ракетные удары по Пакистану. Сообщается, что индийские вооруженные силы начали операцию "Синдур".
Позже власти Пакистана сообщили, что 26 гражданских лиц погибли, 46 ранены. Также Исламабад сообщил, что сбито пять индийских самолетов. В то же время, Индия утверждает, что 10 гражданских лиц погибли, 48 ранены в результате действий Пакистана.
Кроме того, МИД Пакистана вызвало индийского поверенного и выразило ему протест из-за боевых действий. В МИД Индии отреагировали на действия Пакистана: там заявили, что ракетные удары были нанесены с целью остановить запланированные атаки террористов.