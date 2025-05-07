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Удары Индии по Пакистану: как мировое сообщество реагирует на конфликт
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Удары Индии по Пакистану: как мировое сообщество реагирует на конфликт

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Удары Индии по Пакистану: как мировое сообщество реагирует на конфликт

Киев • УНН

 • 1076 просмотра

Мировые лидеры призывают Индию и Пакистан к миру после ракетных ударов и сбитых самолетов. США, НАТО, ООН и Китай выразили обеспокоенность эскалацией.

Удары Индии по Пакистану: как мировое сообщество реагирует на конфликт

Мировые лидеры отреагировали на обострение конфликта между Индией и Пакистаном в среду, 7 мая. Об этом сообщает УНН.

Детали

Президент США Дональд Трамп назвал военную операцию Индии против Пакистана "позором". Как сообщает CNN, глава Белого дома узнал об этом в Овальном кабинете. Также Трамп выразил надежду, что этот конфликт закончится.

Я думаю, что люди знали, что что-то должно случиться, учитывая предыдущие события, они боролись в течение длительного времени

– заявил президент США.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал обе стороны прекратить боевые действия и перейти к мирным переговорам. Его слова приводит The Telegraph: аналогичной точки зрения придерживается и Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Мир не может позволить себе военную конфронтацию между Индией и Пакистаном

– заявил Рютте.

На обострение ситуации между Индией и Пакистаном отреагировали и в МИД Китая. Как сообщает The Hindu, официальный Пекин очень обеспокоен ситуацией, сложившейся между странами, которые граничат не только друг с другом, но и с Китаем.

Мы призываем обе стороны действовать в интересах мира и стабильности, проявлять сдержанность и воздерживаться от действий, которые могут еще больше осложнить ситуацию

– заявил представитель МИД Китая.

Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро в эфире национального телевидения заявил, что Париж "понимает" стремление Индии защитить себя от терроризма. В то же время, дипломат призвал и Индию и Пакистан проявить сдержанность, сообщает Al Jazeera.

Контекст

Между Индией и Пакистаном напряженные отношения с 1947 года из-за региона Кашмир: его обе страны считают своей территорией. Во второй половине ХХ века между Индией и Пакистаном произошло три крупные войны и ряд вооруженных конфликтов.

Большинство населения Кашмира составляют мусульмане, но регион разделен на индийскую и пакистанскую части.

Недавно в регионе Джамму и Кашмире произошло нападение на туристов, в результате которого погибло 26 человек. Ответственность взяла на себя группировка "Кашмирское сопротивление", назвав жертв агентами.

Индия и Пакистан объявили о взаимном прекращении виз и депортации определенных категорий граждан со своих территорий.

Напомним

Вечером 6 мая Индия нанесла ракетные удары по Пакистану. Сообщается, что индийские вооруженные силы начали операцию "Синдур".

Позже власти Пакистана сообщили, что 26 гражданских лиц погибли, 46 ранены, Также Исламабад сообщил, что сбиты пять индийских самолетов. В то же время, Индия утверждает, что 10 гражданских лиц погибли, 48 ранены в результате действий Пакистана.

Кроме того, МИД Пакистана вызвало индийского поверенного и выразило ему протест из-за боевых действий. В МИД Индии отреагировали на действия Пакистана: там заявили, что ракетные удары были нанесены с целью остановить запланированные атаки террористов.

Министр обороны Пакистана заявил, что Исламабад не будет обострять конфликт, если Индия прекратит военную операцию.

Евгений Устименко

Евгений Устименко

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