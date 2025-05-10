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Война Индии и Пакистана: в штате Джамму и Кашмир прогремели взрывы после прекращения огня

Киев • УНН

 • 524 просмотра

В штате Джамму и Кашмир прогремели взрывы после прекращения огня между Индией и Пакистаном. Жители слышали пролет снарядов, информации о жертвах и разрушениях нет.

Война Индии и Пакистана: в штате Джамму и Кашмир прогремели взрывы после прекращения огня

В субботу, 10 мая, в индийском штате Джамму и Кашмир прогремели взрывы. Это произошло после прекращения боевых действий между Индией и Пакистаном, сообщает Sky News, передает УНН.

Детали

По данным СМИ, жители штата видели и слышали пролет снарядов и взрывы в небе. О погибших и пострадавших, а также разрушениях пока не сообщается.

Дополнительно

Министр иностранных дел Пакистана Мохаммад Исхак Дар подтвердил прекращение боевых действий с Индией. В министерстве иностранных дел Индии подтвердили прекращение обстрелов.

До того президент США Дональд Трамп сообщил, что Индия и Пакистан договорились о полном прекращении огня. Это произошло после переговоров при посредничестве Соединенных Штатов.

Контекст

Между Индией и Пакистаном напряженные отношения с 1947 года из-за региона Кашмир: его обе страны считают своей территорией. Во второй половине ХХ века между Индией и Пакистаном произошло три крупные войны и ряд вооруженных конфликтов.

Большинство населения Кашмира составляют мусульмане, но регион разделен на индийскую и пакистанскую части.

Недавно в регионе Джамму и Кашмире произошло нападение на туристов, в результате которого погибло 26 человек. Ответственность взяла на себя группировка "Кашмирское сопротивление", назвав жертв агентами.

Индия и Пакистан объявили о взаимном прекращении виз и депортации определенных категорий граждан со своих территорий.

Напомним

Ситуация между странами обострилась после того, 6 мая Индия нанесла ракетные удары по Пакистану. Сообщается, что индийские вооруженные силы начали операцию "Синдур".

Позже власти Пакистана сообщили, что 26 гражданских лиц погибли, 46 ранены.

МИД Пакистана вызвал индийского поверенного и выразило ему протест из-за боевых действий. В МИД Индии отреагировали на действия Пакистана: там заявили, что ракетные удары были нанесены с целью остановить запланированные атаки террористов.

Также УНН сообщал, что между Индией и Пакистаном состоялся масштабный воздушный бой, в котором принимали участие 125 истребителей. При этом самолет ни одной из сторон не выходил за пределы воздушного пространства своей страны.

В субботу, 10 мая, Правительство Пакистана объявило о начале масштабной военной операции "Bunyan un Marsoos" в ответ на действия со стороны Индии.

Евгений Устименко

Евгений Устименко

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