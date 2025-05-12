Індія та Пакистан розглянуть відведення військ з кордону та прилеглих регіонів - ЗМІ

Генеральні директори Міністерства оборони Індії та Пакистану обговорили можливість припинення вогню та скорочення військових сил на кордоні та в прилеглих регіонах. Індія заявила про тимчасове призупинення операції "Сіндор", щоб дати Пакистану можливість продемонструвати, чи готовий він до миру. Про це повідомляє агенція ANI, передає УНН.

Генеральні директори Міністерства оборони Індії та Пакистану обговорюють питання, пов'язані з припиненням обстрілів та військовими діями; розглядають заходи щодо скорочення військового складу

Обговорювалися питання, пов'язані зі збереженням зобов'язання, згідно з яким дві сторони не повинні робити жодного пострілу або розпочати будь-які агресивні та ворожі дії одна проти одної. Також було домовлено, що обидві сторони розглянуть негайні заходи для забезпечення скорочення військ на кордонах та в передових районах