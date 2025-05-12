Індія та Пакистан розглянуть відведення військ з кордону та прилеглих регіонів - ЗМІ
Київ • УНН
Генеральні директори міністерств оборони Індії та Пакистану обговорили припинення вогню та скорочення військових сил на кордоні. Індія призупинила операцію, щоб оцінити готовність Пакистану до миру.
Генеральні директори Міністерства оборони Індії та Пакистану обговорили можливість припинення вогню та скорочення військових сил на кордоні та в прилеглих регіонах. Індія заявила про тимчасове призупинення операції "Сіндор", щоб дати Пакистану можливість продемонструвати, чи готовий він до миру. Про це повідомляє агенція ANI, передає УНН.
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Генеральні директори Міністерства оборони Індії та Пакистану обговорюють питання, пов'язані з припиненням обстрілів та військовими діями; розглядають заходи щодо скорочення військового складу
Обговорювалися питання, пов'язані зі збереженням зобов'язання, згідно з яким дві сторони не повинні робити жодного пострілу або розпочати будь-які агресивні та ворожі дії одна проти одної. Також було домовлено, що обидві сторони розглянуть негайні заходи для забезпечення скорочення військ на кордонах та в передових районах
Пізніше прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді виголосив перше звернення до нації після операції "Сіндор", розкритикувавши Пакистан. Він наголосив, що Індія призупиняє операцію, аби подивитися, як розгортатимуться події.
Світ побачив цю брудну правду про Пакистан, коли високопоставлені офіцери армії попрощалися з убитими злочинцями. Немає більшого доказу державного тероризму. Індійські ракети та безпілотники атакували ці об'єкти в Пакистані, і це стосувалося не лише будівель терористичних організацій, знищено багато терористів
Переговори на рівні генерального директора Міністерств оборони обох країн, які спочатку мали відбутися приблизно в полудень в понеділок, пізніше були перенесені на вечір. 10 травня обидві країни досягли порозуміння щодо припинення обстрілів та військових дій після дзвінка пакистанського генерального директора Міністерства оборони своєму індійському колезі.
Нагадаємо
Індія та Пакистан домовились про припинення вогню після переговорів за посередництва США.