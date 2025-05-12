Индия и Пакистан рассмотрят отвод войск с границы и прилегающих регионов - СМИ

Генеральные директора Министерства обороны Индии и Пакистана обсудили возможность прекращения огня и сокращения военных сил на границе и в прилегающих регионах. Индия заявила о временном приостановлении операции "Синдор", чтобы дать Пакистану возможность продемонстрировать, готов ли он к миру. Об этом сообщает агентство ANI, передает УНН.

Детали

Генеральные директора Министерства обороны Индии и Пакистана обсуждают вопросы, связанные с прекращением обстрелов и военными действиями; рассматривают меры по сокращению военного состава

Обсуждались вопросы, связанные с сохранением обязательства, согласно которому две стороны не должны делать ни одного выстрела или начать какие-либо агрессивные и враждебные действия друг против друга. Также было договорено, что обе стороны рассмотрят немедленные меры для обеспечения сокращения войск на границах и в передовых районах - заявили в армии Индии.

Позже премьер-министр Индии Нарендра Моди произнес первое обращение к нации после операции "Синдор", раскритиковав Пакистан. Он подчеркнул, что Индия приостанавливает операцию, чтобы посмотреть, как будут разворачиваться события.

Мир увидел эту грязную правду о Пакистане, когда высокопоставленные офицеры армии попрощались с убитыми преступниками. Нет большего доказательства государственного терроризма. Индийские ракеты и беспилотники атаковали эти объекты в Пакистане, и это касалось не только зданий террористических организаций, уничтожено много террористов - сказал он.

Переговоры на уровне генерального директора Министерств обороны обеих стран, которые сначала должны были состояться примерно в полдень в понедельник, позже были перенесены на вечер. 10 мая обе страны достигли понимания относительно прекращения обстрелов и военных действий после звонка пакистанского генерального директора Министерства обороны своему индийскому коллеге.

Напомним

Индия и Пакистан договорились о прекращении огня после переговоров при посредничестве США.