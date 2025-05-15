Пакистан заявляет, что индийские и пакистанские армии договорились о прекращении огня к воскресенью

Офицеры индийской и пакистанской армий провели накануне и сегодня переговоры и договорились продлить прекращение огня до воскресенья. Об этом объявил в Сенате министр иностранных дел Пакистана Ишак Дар.

Передает УНН со ссылкой на AFP.

Детали

В Исламабаде заявили о планах продолжения прекращения огня. Министр иностранных дел Пакистана Ишак Дар (он также является вице-премьер-министром), подтвердил:

Сегодня у нас был разговор, и прекращение огня действует до 18 мая - заявил чиновник

Указывается, что переговоры между сторонами на эту тему проходили в среду и четверг.

Дополнение

Также недавно министр обороны Индии Раджнатх Сингх заявил, что "ядерный арсенал Пакистана должен быть поставлен под наблюдение МАГАТЭ". Заявление прозвучало после того, как Индия и Пакистан в четверг обвинили друг друга в неспособности должным образом контролировать свое ядерное оружие, лишь через несколько дней после их серьезной военной конфронтации за два десятилетия.

Если они должны беспокоиться, то МАГАТЭ и международное сообщество должны беспокоиться о неоднократных полетах и инцидентах, связанных с незаконной перевозкой ядерных и радиоактивных материалов в Индии - ответил Пакистан.

Напомним

Премьер-министр Индии заявлял, что пауза в боевых действиях с Пакистаном не является концом наступательной операции Индии и подчеркнул, что Индия будет внимательно следить.

Руководители министерств обороны Индии и Пакистана обсудили прекращение огня и сокращение военных сил на границе.

Обсуждались вопросы, связанные с сохранением обязательства, согласно которому две стороны не должны делать ни одного выстрела. .. Было договорено, что обе стороны рассмотрят немедленные меры для обеспечения сокращения войск на границах и в передовых районах - заявили в армии Индии.

Трамп пообещал усилить торговлю с Индией и Пакистаном после соглашения о прекращении огня