Якщо Індія зупиниться, "то й ми теж" - глава МЗС Пакистану
Київ • УНН
Міністр закордонних справ Пакистану заявив, що Ісламабад відповість взаємністю, якщо Індія припинить ескалаційні дії. Це сталося після нового раунду військових операцій між країнами.
Міністр закордонних справ Пакистану Ісхак Дар заявив у суботу, що якщо Індія припинить свої ескалаційні дії, то Ісламабад також. Про це УНН повідомляє з посиланням на CNN.
Якщо є хоч крапля здорового глузду, Індія зупиниться, а якщо вони зупиняться, то й ми. Ми щиро хочемо миру без гегемонії будь-якої однієї країни
Його коментарі прозвучали після того, як Індія та Пакистан розпочали новий раунд військових операцій один проти одного в суботу та звинуватили одне одного в ескалації конфлікту.
Контекст
Тижневе протистояння між Індією та Пакистаном ще більше загострилося у суботу, коли Ісламабад розпочав військову операцію у відповідь на те, що він назвав індійськими ударами по його військових базах уночі.
Сусіди, що володіють ядерною зброєю, зараз опинилися в наймасштабнішому військовому конфлікті за останні десятиліття, навіть попри заклики міжнародної спільноти до спокою та стриманості.
Доповнення
Держсекретар США Марко Рубіо в п'ятницю поговорив з головнокомандувачем пакистанської армії Асімом Муніром і запропонував посередництво США.
Нагадаємо
Ситуація між країнами загострилася після того, як 6 травня Індія завдала ракетних ударів по Пакистану. Як повідомила влада атакованої країни, загинуло 25 людей і ще 46 – поранені.
МЗС Пакистану викликав індійського повіреного і висловив йому протест. У МЗС Індії заявили, що ракетні удари були нанесені з метою зупинити заплановані атаки терористів.
В Індії заявили, що Пакистан нарощує військову присутність біля кордону.