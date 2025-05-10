Якщо Індія зупиниться, "то й ми теж" - глава МЗС Пакистану

Міністр закордонних справ Пакистану Ісхак Дар заявив у суботу, що якщо Індія припинить свої ескалаційні дії, то Ісламабад також. Про це УНН повідомляє з посиланням на CNN.

Якщо є хоч крапля здорового глузду, Індія зупиниться, а якщо вони зупиняться, то й ми. Ми щиро хочемо миру без гегемонії будь-якої однієї країни – сказав міністр під час розмови з місцевим телеканалом.

Його коментарі прозвучали після того, як Індія та Пакистан розпочали новий раунд військових операцій один проти одного в суботу та звинуватили одне одного в ескалації конфлікту.

Контекст

Тижневе протистояння між Індією та Пакистаном ще більше загострилося у суботу, коли Ісламабад розпочав військову операцію у відповідь на те, що він назвав індійськими ударами по його військових базах уночі.

Сусіди, що володіють ядерною зброєю, зараз опинилися в наймасштабнішому військовому конфлікті за останні десятиліття, навіть попри заклики міжнародної спільноти до спокою та стриманості.

Доповнення

Держсекретар США Марко Рубіо в п'ятницю поговорив з головнокомандувачем пакистанської армії Асімом Муніром і запропонував посередництво США.

Нагадаємо

Ситуація між країнами загострилася після того, як 6 травня Індія завдала ракетних ударів по Пакистану. Як повідомила влада атакованої країни, загинуло 25 людей і ще 46 – поранені.

МЗС Пакистану викликав індійського повіреного і висловив йому протест. У МЗС Індії заявили, що ракетні удари були нанесені з метою зупинити заплановані атаки терористів.

В Індії заявили, що Пакистан нарощує військову присутність біля кордону.