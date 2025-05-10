Если Индия остановится, "то и мы тоже" - глава МИД Пакистана
Киев • УНН
Министр иностранных дел Пакистана заявил, что Исламабад ответит взаимностью, если Индия прекратит эскалационные действия. Это произошло после нового раунда военных операций между странами.
Министр иностранных дел Пакистана Исхак Дар заявил в субботу, что если Индия прекратит свои эскалационные действия, то Исламабад тоже. Об этом УНН сообщает со ссылкой на CNN.
Если есть хоть капля здравого смысла, Индия остановится, а если они остановятся, то и мы. Мы искренне хотим мира без гегемонии какой-либо одной страны
Его комментарии прозвучали после того, как Индия и Пакистан начали новый раунд военных операций друг против друга в субботу и обвинили друг друга в эскалации конфликта.
Контекст
Недельное противостояние между Индией и Пакистаном еще больше обострилось в субботу, когда Исламабад начал военную операцию в ответ на то, что он назвал индийскими ударами по его военным базам ночью.
Соседи, обладающие ядерным оружием, сейчас оказались в самом масштабном военном конфликте за последние десятилетия, даже несмотря на призывы международного сообщества к спокойствию и сдержанности.
Дополнение
Госсекретарь США Марко Рубио в пятницу поговорил с главнокомандующим пакистанской армии Асимом Муниром и предложил посредничество США.
Напомним
Ситуация между странами обострилась после того, как 6 мая Индия нанесла ракетные удары по Пакистану. Как сообщили власти атакованной страны, погибло 25 человек и еще 46 – ранены.
МИД Пакистана вызвал индийского поверенного и выразил ему протест. В МИД Индии заявили, что ракетные удары были нанесены с целью остановить запланированные атаки террористов.
В Индии заявили, что Пакистан наращивает военное присутствие у границы.