Если Индия остановится, "то и мы тоже" - глава МИД Пакистана

Министр иностранных дел Пакистана Исхак Дар заявил в субботу, что если Индия прекратит свои эскалационные действия, то Исламабад тоже. Об этом УНН сообщает со ссылкой на CNN.

Если есть хоть капля здравого смысла, Индия остановится, а если они остановятся, то и мы. Мы искренне хотим мира без гегемонии какой-либо одной страны – сказал министр во время разговора с местным телеканалом.

Его комментарии прозвучали после того, как Индия и Пакистан начали новый раунд военных операций друг против друга в субботу и обвинили друг друга в эскалации конфликта.

Контекст

Недельное противостояние между Индией и Пакистаном еще больше обострилось в субботу, когда Исламабад начал военную операцию в ответ на то, что он назвал индийскими ударами по его военным базам ночью.

Соседи, обладающие ядерным оружием, сейчас оказались в самом масштабном военном конфликте за последние десятилетия, даже несмотря на призывы международного сообщества к спокойствию и сдержанности.

Дополнение

Госсекретарь США Марко Рубио в пятницу поговорил с главнокомандующим пакистанской армии Асимом Муниром и предложил посредничество США.

Напомним

Ситуация между странами обострилась после того, как 6 мая Индия нанесла ракетные удары по Пакистану. Как сообщили власти атакованной страны, погибло 25 человек и еще 46 – ранены.

МИД Пакистана вызвал индийского поверенного и выразил ему протест. В МИД Индии заявили, что ракетные удары были нанесены с целью остановить запланированные атаки террористов.

В Индии заявили, что Пакистан наращивает военное присутствие у границы.