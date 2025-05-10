США запропонували допомогу в переговорах між Індією та Пакистаном
Київ • УНН
Держсекретар США Марко Рубіо запропонував головнокомандувачу пакистанської армії Асіму Муніру посередництво США в переговорах з Індією, щоб уникнути майбутніх конфліктів. Ситуація загострилася після ракетних ударів Індії по Пакистану.
Держсекретар США Марко Рубіо в п'ятницю поговорив з головнокомандувачем пакистанської армії Асімом Муніром і запропонував посередництво США, передає УНН з посиланням на CNN.
Деталі
Рубіо "продовжував закликати обидві сторони шукати шляхи деескалації", йдеться у звіті, додавши, що він запропонував допомогу США "на початку конструктивних переговорів, щоб уникнути майбутніх конфліктів".
Видання зазначає, що це перша подібна пропозиція допомоги США, згадана у звітах його телефонних розмов з пакистанськими чи індійськими офіційними особами.
Раніше
Віце-президент США Джей Ді Венс заявив, що Сполучені Штати не можуть змусити жодну з ядерних держав "скласти зброю", тому не будуть втручатися в індійсько-пакистанський конфлікт.
Нагадаємо
Ситуація між країнами загострилася після того, як 6 травня Індія завдала ракетних ударів по Пакистану. Як повідомила влада атакованої країни, загинуло 25 людей і ще 46 – поранені.
МЗС Пакистану викликав індійського повіреного і висловив йому протест. У МЗС Індії заявили, що ракетні удари були нанесені з метою зупинити заплановані атаки терористів.