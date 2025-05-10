США предложили помощь в переговорах между Индией и Пакистаном
Киев • УНН
Госсекретарь США Марко Рубио предложил главнокомандующему пакистанской армией Асиму Муниру посредничество США в переговорах с Индией, чтобы избежать будущих конфликтов. Ситуация обострилась после ракетных ударов Индии по Пакистану.
Госсекретарь США Марко Рубио в пятницу поговорил с главнокомандующим пакистанской армией Асимом Муниром и предложил посредничество США, передает УНН со ссылкой на CNN.
Детали
Рубио "продолжал призывать обе стороны искать пути деэскалации", говорится в отчете, добавив, что он предложил помощь США "в начале конструктивных переговоров, чтобы избежать будущих конфликтов".
Издание отмечает, что это первое подобное предложение помощи США, упомянутое в отчетах его телефонных разговоров с пакистанскими или индийскими официальными лицами.
Ранее
Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Соединенные Штаты не могут заставить ни одну из ядерных держав "сложить оружие", поэтому не будут вмешиваться в индийско-пакистанский конфликт.
Напомним
Ситуация между странами обострилась после того, как 6 мая Индия нанесла ракетные удары по Пакистану. Как сообщили власти атакованной страны, погибли 25 человек и еще 46 – ранены.
МИД Пакистана вызвал индийского поверенного и выразил ему протест. В МИД Индии заявили, что ракетные удары были нанесены с целью остановить запланированные атаки террористов.