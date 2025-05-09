"Не наше дело": Венс заявил, что США не будут вмешиваться в индийско-пакистанский конфликт

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Соединенные Штаты не могут заставить ни одну из ядерных держав "сложить оружие", поэтому не будут вмешиваться в индийско-пакистанский конфликт. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

Как отмечает издание, во время интервью Fox News Вэнс назвал боевые действия между Пакистаном и Индией "в принципе не их делом". Он добавил, что США будут стремиться к деэскалации конфликта, но не могут заставить ни одну из сторон "сложить оружие".

Мы можем попытаться призвать этих людей немного деэскалировать ситуацию, но мы не собираемся вмешиваться в войну, которая в принципе не наше дело и не имеет ничего общего со способностью Америки контролировать ее – сказал он.

Продолжив, он добавил, что поскольку США не могут заставить ни одну из сторон сложить оружие, страна "будет продолжать борьбу за это по дипломатическим каналам", добавив, что надеется, что этот конфликт не перерастет в ядерный.

Мы надеемся и ожидаем, что это не перерастет в более широкую региональную войну или, не дай Бог, ядерный конфликт. Сейчас мы не думаем, что это произойдет – сказал Вэнс.

Добавим

Как отмечает издание, эти замечания соответствуют внешней политике Дональда Трампа "Америка прежде всего", который призывает к отказу от роли США как посредника в иностранных конфликтах.

В прошлом месяце Вэнс посетил Индию и заявил, что Индия может отомстить террористам в Пакистане, но США не хотят, чтобы это переросло в более широкий региональный конфликт.

Мы надеемся, что Индия отреагирует на этот теракт таким образом, чтобы это не привело к более широкому региональному конфликту. И мы, честно говоря, надеемся, что Пакистан, в той мере, в какой он несет за это ответственность, будет сотрудничать с Индией, чтобы обеспечить выслеживание и расправу с террористами, которые иногда действуют на их территории - отметил он.

Напомним

Ситуация между странами обострилась после того, как 6 мая Индия нанесла ракетные удары по Пакистану. Как сообщили власти атакованной страны, погибли 25 человек и еще 46 – ранены.

МИД Пакистана вызвал индийского поверенного и выразил ему протест. В МИД Индии заявили, что ракетные удары были нанесены с целью остановить запланированные атаки террористов.