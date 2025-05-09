"Не наше дело": Венс заявил, что США не будут вмешиваться в индийско-пакистанский конфликт

$41.510.07
46.890.19
ukenru
Часть земель простаивает, а бюджет недополучает миллионы: нардеп о провале проекта "Земельный банк"
Эксклюзив
11:52 • 3224 просмотра

Часть земель простаивает, а бюджет недополучает миллионы: нардеп о провале проекта "Земельный банк"

11:44 • 9176 просмотра

Спецтрибунал для рф: коалиция предоставила политическое одобрение, что дальше

Эксклюзив
11:02 • 16103 просмотра

Безбарьерность в условиях войны: что изменилось и почему инклюзия до сих пор не работает в полную силу

Эксклюзив
10:23 • 12445 просмотра

Саботаж вместо реформы: в Раде раскритиковали сопротивление Думы против законопроекта №12374-д об АРМА

Эксклюзив
07:57 • 41002 просмотра

Военные преступления рф против Украины: в Офисе Генпрокурора рассказали о наиболее распространенных

Эксклюзив
9 мая, 06:00 • 39197 просмотра

Южанина: после изменений в Налоговый кодекс маркетплейсы обяжут полностью идентифицировать продавцов

Эксклюзив
9 мая, 05:39 • 34773 просмотра

День Европы-2025: чего ожидать от визита европейских министров 9 мая

8 мая, 20:34 • 45177 просмотра

Украина готова к 30-дневному прекращению огня хоть с сегодняшнего дня: Зеленский провел "хороший разговор" с Трампом

8 мая, 17:55 • 68923 просмотра

Первый американский понтифик: что известно о Папе Римском Льве XIV

Эксклюзив
8 мая, 13:38 • 99033 просмотра

Зафиксировано около 280 случаев казней украинских военнопленных

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+10°
3.1м/с
45%
749мм
Популярные новости

Украину накроют ливни с грозами: прогноз погоды на сегодня

9 мая, 02:49 • 27203 просмотра

День магнитной азбуки и День Европы в Украине: что еще отмечают 9 мая

9 мая, 03:30 • 34739 просмотра

"Не продаст ни одной игрушки в США": Трамп угрожает пошлиной в 100% производителю Barbie

07:13 • 20978 просмотра

Трамп: пошлины на фильмы не повлияют на Джеймса Бонда

07:58 • 11311 просмотра

На параде в москве путин упомянул войну рф в Украине всего несколькими словами

08:04 • 29644 просмотра
публикации

Безбарьерность в условиях войны: что изменилось и почему инклюзия до сих пор не работает в полную силу
Эксклюзив

11:02 • 16103 просмотра

Украина - мировой лидер ягодного рынка: наши ученые создали более 170 новых сортов малораспространенных культур

10:28 • 11468 просмотра

Военные преступления рф против Украины: в Офисе Генпрокурора рассказали о наиболее распространенных
Эксклюзив

07:57 • 41002 просмотра

5 рецептов домашних энергетических батончиков: просто, полезно, вкусно

8 мая, 13:49 • 123759 просмотра

Послы G7 поддержали законопроект о реформе АРМА, но Дума игнорирует международные сигналы и продвигает альтернативу

8 мая, 12:41 • 144075 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Папа Франциск

Фридрих Мерц

Урсула фон дер Ляйен

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Ватикан

Харьков

Реклама
УНН Lite

Трамп: пошлины на фильмы не повлияют на Джеймса Бонда

07:58 • 12070 просмотра

"Не продаст ни одной игрушки в США": Трамп угрожает пошлиной в 100% производителю Barbie

07:13 • 21799 просмотра

GTA VI: новый трейлер побил рекорды просмотров, саундтрек взлетел в чартах

8 мая, 09:29 • 139927 просмотра

Тимоти Шаламе впервые вышел на красную дорожку вместе с Кайли Дженнер на кинопремии в Италии

8 мая, 08:37 • 153026 просмотра

Пожарные спасли щенка во время пожара в Днепропетровской области

7 мая, 13:49 • 88238 просмотра
Актуальное

Tesla Cybertruck

Телеграмма

Grand Theft Auto

ядерная бомба B61

155-мм САУ Zuzana

"Не наше дело": Венс заявил, что США не будут вмешиваться в индийско-пакистанский конфликт

Киев • УНН

 • 838 просмотра

США не могут заставить ядерные государства сложить оружие, поэтому не будут вмешиваться в индийско-пакистанский конфликт. США будут стремиться к деэскалации, но не могут заставить ни одну из сторон сложить оружие.

"Не наше дело": Венс заявил, что США не будут вмешиваться в индийско-пакистанский конфликт

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Соединенные Штаты не могут заставить ни одну из ядерных держав "сложить оружие", поэтому не будут вмешиваться в индийско-пакистанский конфликт. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

Как отмечает издание, во время интервью Fox News Вэнс назвал боевые действия между Пакистаном и Индией "в принципе не их делом". Он добавил, что США будут стремиться к деэскалации конфликта, но не могут заставить ни одну из сторон "сложить оружие".

Мы можем попытаться призвать этих людей немного деэскалировать ситуацию, но мы не собираемся вмешиваться в войну, которая в принципе не наше дело и не имеет ничего общего со способностью Америки контролировать ее

– сказал он.

Продолжив, он добавил, что поскольку США не могут заставить ни одну из сторон сложить оружие, страна "будет продолжать борьбу за это по дипломатическим каналам", добавив, что надеется, что этот конфликт не перерастет в ядерный.

Мы надеемся и ожидаем, что это не перерастет в более широкую региональную войну или, не дай Бог, ядерный конфликт. Сейчас мы не думаем, что это произойдет

– сказал Вэнс.

Добавим

Как отмечает издание, эти замечания соответствуют внешней политике Дональда Трампа "Америка прежде всего", который призывает к отказу от роли США как посредника в иностранных конфликтах.

В прошлом месяце Вэнс посетил Индию и заявил, что Индия может отомстить террористам в Пакистане, но США не хотят, чтобы это переросло в более широкий региональный конфликт.

Мы надеемся, что Индия отреагирует на этот теракт таким образом, чтобы это не привело к более широкому региональному конфликту. И мы, честно говоря, надеемся, что Пакистан, в той мере, в какой он несет за это ответственность, будет сотрудничать с Индией, чтобы обеспечить выслеживание и расправу с террористами, которые иногда действуют на их территории

- отметил он.

Напомним

Ситуация между странами обострилась после того, как 6 мая Индия нанесла ракетные удары по Пакистану. Как сообщили власти атакованной страны, погибли 25 человек и еще 46 – ранены.

МИД Пакистана вызвал индийского поверенного и выразил ему протест. В МИД Индии заявили, что ракетные удары были нанесены с целью остановить запланированные атаки террористов.

Алена Уткина

Алена Уткина

политикаНовости Мира
Джей Ди Вэнс
Фокс Ньюс
Дональд Трамп
Индия
Соединенные Штаты
Пакистан
Brent
$64.11
Bitcoin
$102,955.40
S&P 500
$5,700.44
Tesla
$287.90
Газ TTF
$34.75
Золото
$3,338.04
Ethereum
$2,351.07