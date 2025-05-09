"Не наша справа": Венс заявив, що США не втручатимуться в індійсько-пакистанський конфлікт

$41.510.07
46.890.19
ukenru
Частина земель простоює, а бюджет недоотримує мільйони: нардепка про провал проєкту "Земельний банк"
Ексклюзив
11:52 • 9026 перегляди

Частина земель простоює, а бюджет недоотримує мільйони: нардепка про провал проєкту "Земельний банк"

11:44 • 16565 перегляди

Спецтрибунал для рф: коаліція надала політичне схвалення, що далі

Ексклюзив
11:02 • 26569 перегляди

Безбар’єрність в умовах війни: що змінилося і чому інклюзія досі не працює на повну

Ексклюзив
10:23 • 18036 перегляди

Саботаж замість реформи: у Раді розкритикували спротив Думи проти законопроєкту №12374-д про АРМА

Ексклюзив
07:57 • 50548 перегляди

Воєнні злочини рф проти України: в Офісі Генпрокурора розповіли про найбільш поширені

Ексклюзив
9 травня, 06:00 • 42253 перегляди

Южаніна: після змін до Податкового кодексу маркетплейси зобов’яжуть повністю ідентифікувати продавців

Ексклюзив
9 травня, 05:39 • 36971 перегляди

День Європи-2025: чого очікувати від візиту європейських міністрів 9 травня

8 травня, 20:34 • 46170 перегляди

Україна готова до 30-денного припинення вогню хоч відсьогодні: Зеленський провів "гарну розмову" з Трампом

8 травня, 17:55 • 69241 перегляди

Перший американський понтифік: що відомо про Папу Римського Лева XIV

Ексклюзив
8 травня, 13:38 • 99174 перегляди

Зафіксовано близько 280 випадків страт українських військовополонених

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+11°
3м/с
46%
749мм
Популярнi новини

День магнітної абетки та День Європи в Україні: що ще відзначають 9 травня

9 травня, 03:30 • 40225 перегляди

"Не продасть жодної іграшки в США": Трамп погрожує митом у 100% виробнику Barbie

07:13 • 28516 перегляди

Трамп: мита на фільми не вплинуть на Джеймса Бонда

07:58 • 18849 перегляди

На параді в москві путін згадав війну рф в Україні лише кількома словами

08:04 • 35452 перегляди

Україна - світовий лідер ягідного ринку: наші науковці створили понад 170 нових сортів малопоширених культур

10:28 • 18979 перегляди
Публікації

Безбар’єрність в умовах війни: що змінилося і чому інклюзія досі не працює на повну
Ексклюзив

11:02 • 26583 перегляди

Україна - світовий лідер ягідного ринку: наші науковці створили понад 170 нових сортів малопоширених культур

10:28 • 19152 перегляди

Воєнні злочини рф проти України: в Офісі Генпрокурора розповіли про найбільш поширені
Ексклюзив

07:57 • 50561 перегляди

5 рецептів домашніх енергетичних батончиків: просто, корисно, смачно

8 травня, 13:49 • 128150 перегляди

Посли G7 підтримали законопроєкт про реформу АРМА, але Дума ігнорує міжнародні сигнали та просуває альтернативу

8 травня, 12:41 • 148512 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Папа Франциск

Фрідріх Мерц

Урсула фон дер Ляєн

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Ватикан

Харків

Реклама
УНН Lite

Трамп: мита на фільми не вплинуть на Джеймса Бонда

07:58 • 18981 перегляди

"Не продасть жодної іграшки в США": Трамп погрожує митом у 100% виробнику Barbie

07:13 • 28649 перегляди

GTA VI: новий трейлер побив рекорди переглядів, саундтрек злетів у чартах

8 травня, 09:29 • 141631 перегляди

Тімоті Шаламе вперше вийшов на червону доріжку разом з Кайлі Дженнер на кінопремії в Італії

8 травня, 08:37 • 154634 перегляди

Вогнеборці врятували цуценя під час пожежі на Дніпропетровщині

7 травня, 13:49 • 89800 перегляди
Актуальне

Сухий Су-30

Tesla Cybertruck

Telegram

Grand Theft Auto

Ядерна бомба B61

"Не наша справа": Венс заявив, що США не втручатимуться в індійсько-пакистанський конфлікт

Київ • УНН

 • 1884 перегляди

США не можуть змусити ядерні держави скласти зброю, тому не втручатимуться в індійсько-пакистанський конфлікт. США прагнутимуть деескалації, але не можуть змусити жодну зі сторін скласти зброю.

"Не наша справа": Венс заявив, що США не втручатимуться в індійсько-пакистанський конфлікт

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що Сполучені Штати не можуть змусити жодну з ядерних держав "скласти зброю", тому не втручатимуться в індійсько-пакистанський конфлікт. Про це повідомляє УНН із посиланням на The Guardian.

Деталі

Як зазначає видання, під час інтерв'ю Fox News Венс назвав бойові дії між Пакистаном та Індією "принципово не їхньою справою". Він додав, що США прагнутимуть деескалації конфлікту, але не можуть змусити жодну зі сторін "скласти зброю".

Ми можемо спробувати заохотити цих людей трохи деескалювати ситуацію, але ми не збираємося втручатися у війну, яка принципово не наша справа і не має нічого спільного зі здатністю Америки контролювати її

– сказав він.

Продовживши, він додав, що оскільки США не можуть змусити жодну зі сторін скласти зброю, країна "продовжуватиме боротьбу за це дипломатичними каналами", додавши, що сподівається, що цей конфлікт не переросте у ядерний.

Ми сподіваємося та очікуємо, що це не переросте в ширшу регіональну війну або, не дай Боже, ядерний конфлікт. Зараз ми не думаємо, що це станеться

– сказав Венс.

Додамо

Як зазначає видання, ці зауваження відповідають зовнішній політиці Дональда Трампа "Америка понад усе", який закликає до відмови від ролі США як посередника в іноземних конфліктах.

Минулого місяця Венс відвідав Індію та заявив, що Індія може помститися терористам у Пакистані, але США не хочуть, щоб це переросло в ширший регіональний конфлікт.

Ми сподіваємося, що Індія відреагує на цей теракт таким чином, щоб це не призвело до ширшого регіонального конфлікту. І ми, чесно кажучи, сподіваємося, що Пакистан, тією мірою, якою він відповідає за це, співпрацюватиме з Індією, щоб забезпечити вистежування та розправу з терористами, які іноді діють на їхній території

- зазначив він.

Нагадаємо

Ситуація між країнами загострилась після того, як 6 травня Індія завдала ракетних ударів по Пакистану. Як повідомила влада атакованої країни, загинули 25 людей і ще 46 – поранені.

МЗС Пакистану викликало індійського повіреного і висловило йому протест. У МЗС Індії заявили, що ракетні удари були завдані з метою зупинити заплановані атаки терористів.

Альона Уткіна

Альона Уткіна

ПолітикаНовини Світу
Джей Ді Венс
Фокс Ньюс
Дональд Трамп
Індія
Сполучені Штати
Пакистан
Brent
$63.80
Bitcoin
$102,955.40
S&P 500
$5,700.44
Tesla
$287.90
Газ TTF
$34.75
Золото
$3,338.34
Ethereum
$2,351.07