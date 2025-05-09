"Не наша справа": Венс заявив, що США не втручатимуться в індійсько-пакистанський конфлікт

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що Сполучені Штати не можуть змусити жодну з ядерних держав "скласти зброю", тому не втручатимуться в індійсько-пакистанський конфлікт. Про це повідомляє УНН із посиланням на The Guardian.

Деталі

Як зазначає видання, під час інтерв'ю Fox News Венс назвав бойові дії між Пакистаном та Індією "принципово не їхньою справою". Він додав, що США прагнутимуть деескалації конфлікту, але не можуть змусити жодну зі сторін "скласти зброю".

Ми можемо спробувати заохотити цих людей трохи деескалювати ситуацію, але ми не збираємося втручатися у війну, яка принципово не наша справа і не має нічого спільного зі здатністю Америки контролювати її – сказав він.

Продовживши, він додав, що оскільки США не можуть змусити жодну зі сторін скласти зброю, країна "продовжуватиме боротьбу за це дипломатичними каналами", додавши, що сподівається, що цей конфлікт не переросте у ядерний.

Ми сподіваємося та очікуємо, що це не переросте в ширшу регіональну війну або, не дай Боже, ядерний конфлікт. Зараз ми не думаємо, що це станеться – сказав Венс.

Додамо

Як зазначає видання, ці зауваження відповідають зовнішній політиці Дональда Трампа "Америка понад усе", який закликає до відмови від ролі США як посередника в іноземних конфліктах.

Минулого місяця Венс відвідав Індію та заявив, що Індія може помститися терористам у Пакистані, але США не хочуть, щоб це переросло в ширший регіональний конфлікт.

Ми сподіваємося, що Індія відреагує на цей теракт таким чином, щоб це не призвело до ширшого регіонального конфлікту. І ми, чесно кажучи, сподіваємося, що Пакистан, тією мірою, якою він відповідає за це, співпрацюватиме з Індією, щоб забезпечити вистежування та розправу з терористами, які іноді діють на їхній території - зазначив він.

Нагадаємо

Ситуація між країнами загострилась після того, як 6 травня Індія завдала ракетних ударів по Пакистану. Як повідомила влада атакованої країни, загинули 25 людей і ще 46 – поранені.

МЗС Пакистану викликало індійського повіреного і висловило йому протест. У МЗС Індії заявили, що ракетні удари були завдані з метою зупинити заплановані атаки терористів.