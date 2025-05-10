В Індії заявили, що Пакистан нарощує військову присутність біля кордону
Київ • УНН
Пакистан перекидає війська до кордону, що вказує на плани ескалації. Індійська армія заявляє про готовність, але виступає за деескалацію.
Пакистан збільшує чисельність військ вздовж кордону. Про це заявили в суботу індійські військові, передає УНН з посиланням на The Guardian.
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Було помічено, що пакистанська армія перекидає свої війська в передові райони, "що свідчить про наступальні наміри з метою подальшої ескалації ситуації", — заявив представник індійських військових на пресконференції в Нью-Делі.
"Індійські збройні сили залишаються в стані високої оперативної готовності", — цитує її Reuters.
Індійські збройні сили підтверджують свою прихильність до неескалації, за умови, що пакистанські військові дадуть відповідь взаємністю.
США запропонували допомогу в переговорах між Індією та Пакистаном10.05.2025, 09:14 • 1740 переглядiв