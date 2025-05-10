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В Индии заявили, что Пакистан наращивает военное присутствие у границы

Киев • УНН

 • 310 просмотра

Пакистан перебрасывает войска к границе, что указывает на планы эскалации. Индийская армия заявляет о готовности, но выступает за деэскалацию.

В Индии заявили, что Пакистан наращивает военное присутствие у границы

Пакистан увеличивает численность войск вдоль границы. Об этом заявили в субботу индийские военные, передает УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

Было замечено, что пакистанская армия перебрасывает свои войска в передовые районы, "что свидетельствует о наступательных намерениях с целью дальнейшей эскалации ситуации", — заявил представитель индийских военных на пресс-конференции в Нью-Дели.

"Индийские вооруженные силы остаются в состоянии высокой оперативной готовности", — цитирует ее Reuters.

Индийские вооруженные силы подтверждают свою приверженность неэскалации, при условии, что пакистанские военные ответят взаимностью.

США предложили помощь в переговорах между Индией и Пакистаном10.05.2025, 09:14 • 1160 просмотров

Антонина Туманова

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