Пакистан подтвердил прекращение огня с Индией после переговоров при посредничестве США

Министр иностранных дел Пакистана Мохаммад Исхак Дар подтвердил прекращение боевых действий с Индией. Об этом он написал на своей странице в соцсети "Х", передает УНН.

Детали

По словам министра, Исламабад "всегда стремился к миру и безопасности в регионе, но без уступок суверенитету и территориальной целостности".

Пакистан и Индия договорились о прекращении огня с немедленным вступлением в силу. Пакистан всегда стремился к миру и безопасности в регионе, не уступая своим суверенитетом и территориальной целостностью – написал Мохаммад Исхак Дар.

Дополнительно

Президент США Дональд Трамп сообщил, что Индия и Пакистан договорились о полном прекращении огня. Это произошло после переговоров при посредничестве Соединенных Штатов.

Контекст

Между Индией и Пакистаном напряженные отношения с 1947 года из-за региона Кашмир: его обе страны считают своей территорией. Во второй половине ХХ века между Индией и Пакистаном произошли три крупные войны и ряд вооруженных конфликтов.

Большинство населения Кашмира составляют мусульмане, но регион разделен на индийскую и пакистанскую части.

Недавно в регионе Джамму и Кашмире произошло нападение на туристов, в результате которого погибло 26 человек. Ответственность взяло на себя группировка "Кашмирское сопротивление", назвав жертв агентами.

Индия и Пакистан объявили о взаимном прекращении виз и депортации определенных категорий граждан со своих территорий.

Напомним

Ситуация между странами обострилась после того, 6 мая Индия нанесла ракетные удары по Пакистану. Сообщается, что индийские вооруженные силы начали операцию "Синдур".

Позже власти Пакистана сообщили, что 26 гражданских лиц погибли, 46 ранены.

МИД Пакистана вызвало индийского поверенного и выразило ему протест из-за боевых действий. В МИД Индии отреагировали на действия Пакистана: там заявили, что ракетные удары были нанесены с целью остановить запланированные атаки террористов.

Также УНН сообщал, что между Индией и Пакистаном состоялся масштабный воздушный бой, в котором принимали участие 125 истребителей. При этом самолет ни одной из сторон не выходил за пределы воздушного пространства своей страны.

В субботу, 10 мая, Правительство Пакистана объявило о начале масштабной военной операции "Bunyan un Marsoos" в ответ на действия со стороны Индии.