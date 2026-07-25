Пакистан и Иран обсуждают возобновление переговоров с США при поддержке Китая – Reuters
Киев • УНН
Пакистан изучает возможность возобновления переговоров между США и Ираном после дипломатических инициатив Китая. Перспективы прямых переговоров остаются неопределенными из-за политических препятствий.
Пакистан изучает возможность возобновления переговоров между США и Ираном о прекращении войны после дипломатических инициатив Китая. Предварительные консультации уже состоялись во время визита министра внутренних дел Ирана Эскандара Момени в Исламабад. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на три пакистанских источника, пишет УНН.
Детали
По словам собеседников агентства, несмотря на начало консультаций, перспективы организации прямых переговоров между Вашингтоном и Тегераном остаются неопределенными из-за значительных политических препятствий.
По данным Reuters, вопрос возобновления переговоров обсуждался во время встреч Эскандара Момени с руководством Пакистана и командующим армией Асимом Муниром.
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Источники также сообщили, что министр иностранных дел Пакистана Ишак Дар поднимал тему новых дипломатических инициатив с китайскими чиновниками во время своего визита в Китай на прошлой неделе.
В Министерстве иностранных дел Китая заявили, что Пекин поддерживает посреднические усилия Пакистана и других сторон и намерен продолжать содействовать скорейшему восстановлению мира и стабильности в регионе Персидского залива.
Закрытие Ормузского пролива вызывает беспокойство Пекина
Как отмечает Reuters, Пакистан оказался в сложной дипломатической ситуации. Исламабад поддерживает тесные отношения как с Саудовской Аравией, так и с Китаем, который заинтересован в восстановлении безопасных торговых маршрутов на Ближнем Востоке.
Один из пакистанских чиновников сообщил агентству, что Китай обеспокоен последствиями возможного закрытия Ормузского пролива и атак Ирана в регионе Персидского залива, поскольку это наносит ущерб экономическим интересам Пекина. По его словам, перебои в судоходстве также могут негативно повлиять на другие ключевые торговые маршруты, в частности через Красное море.
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