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Пакистан и Кувейт обсуждают расширение оборонного сотрудничества – Reuters

Киев • УНН

 • 546 просмотра

Пакистан и Кувейт обсуждают новый оборонный пакт, который может включать размещение военных и техники. Переговоры на ранней стадии, Пакистан пока не готов к развертыванию боевых подразделений.

Пакистан и Кувейт обсуждают расширение оборонного сотрудничества – Reuters

Пакистан и Кувейт ведут переговоры о расширении оборонного соглашения в обмен на сотрудничество и инвестиции в энергетической сфере. Об этом со ссылкой на пять осведомленных источников сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

По словам собеседников агентства, переговоры находятся на ранней стадии, а их ход может осложниться из-за обострения напряженности между США и Ираном. Источники отмечают, что будущее соглашение также может повлиять на роль Пакистана в потенциальном посредничестве между Вашингтоном и Тегераном.

В настоящее время между Пакистаном и Кувейтом действует оборонное соглашение, заключенное в 2023 году, которое предусматривает проведение учений и совместных военных тренировок. По данным Reuters, Кувейт стремится заключить более широкий пакт, подобный соглашению Пакистана с Саудовской Аравией, который охватывал бы размещение пакистанских военных, истребителей, беспилотников, систем противовоздушной обороны и других оборонных средств.

Переговоры находятся на начальном этапе

В то же время источники подчеркивают, что Исламабад пока не готов согласиться на развертывание боевых подразделений в Кувейте.

Список пожеланий Кувейта включает всё. Но позвольте мне четко заявить об одном: мы не рассматриваем и не можем рассматривать развертывание боевых войск на данном этапе

– сказал представитель пакистанской службы безопасности, осведомленный о ходе переговоров.

Источник на Ближнем Востоке подтвердил, что стороны обсуждают сотрудничество, в частности закупки оборонной продукции, однако отметил, что пока неясно, идет ли речь о полноценном оборонном пакте.

По данным агентства, в течение последнего года Пакистан и государства Персидского залива активизировали поиск новых форматов оборонного сотрудничества. Страны региона рассматривают Исламабад как возможную альтернативу или дополнение к гарантиям безопасности США благодаря большой армии Пакистана и собственному производству боевых самолетов.

Глава МИД Ирана провел переговоры с пакистанским коллегой на фоне напряженности с США12.07.26, 10:02 • 4558 просмотров

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Reuters
Саудовская Аравия
Кувейт
Соединённые Штаты
Пакистан
Иран