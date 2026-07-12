Глава МИД Ирана провел переговоры с пакистанским коллегой на фоне напряженности с США
Киев • УНН
Аббас Арагчи и Мохаммед Ишак Дар обсудили региональную ситуацию и договорились поддерживать контакт. Пакистан выступает посредником между США и Ираном.
Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи провел телефонный разговор со своим пакистанским коллегой Мохаммедом Ишаком Даром в воскресенье на фоне обострения напряженности между Тегераном и Вашингтоном, передает УНН со ссылкой на CNN.
"Оба лидера обменялись мнениями относительно развития региональной ситуации", – говорится в сообщении Министерства иностранных дел Пакистана. В нем добавляется, что они договорились оставаться в тесном контакте.
Пакистан является ключевым посредником в переговорах между США и Ираном.
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Арагчи в субботу посетил Маскат для встречи со своим оманским коллегой. По данным источника, Оман разработал предложение по управлению движением в Ормузском проливе, что является ключевым камнем преткновения в конфликте.
Посредники настаивали на возрождении дипломатии между США и Ираном, поскольку на этой неделе они обменивались огнем. Лидеры обеих стран также публично угрожали в эти выходные.
А в воскресенье спикер парламента Ирана Мохаммед Багер Галибаф, похоже, угрожал США в социальных сетях. Опубликовав отрывок их 14-пунктного соглашения, подписанного в июне, он написал: "Эпоха односторонних соглашений ЗАКОНЧИЛАСЬ. Мы же говорили вам: соблюдайте слово или заплатите цену".
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