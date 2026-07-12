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Иран атаковал американские военные объекты в Персидском заливе - СМИ

Киев • УНН

 • 2722 просмотра

Иран нанес удары по американским военным объектам в Катаре, Омане, Кувейте, Бахрейне и Иордании. CNN не смогла подтвердить эти атаки.

Иран атаковал американские военные объекты в Персидском заливе - СМИ

Иран нанес удары по нескольким американским военным объектам в Персидском заливе рано утром в воскресенье. Об этом сообщили иранские государственные СМИ после очередной серии атак со стороны США, передает УНН со ссылкой на CNN.

По данным иранского государственного телеканала IRIB, Корпус стражей исламской революции (КСИР) выпустил баллистические ракеты по авиабазе Аль-Удейд в Катаре.

Также, по данным IRIB, КСИР осуществил «массированную и внезапную атаку на объекты материально-технического обеспечения военно-морских судов и заправочные платформы, которые используются американскими авианосцами в порту Дукм в Омане».

В Кувейте иранская армия заявила о запуске барражирующих беспилотников против американских военных объектов, включая систему ПВО Patriot. А в Бахрейне, где базируется 5-й флот США, иранская армия заявила об атаке системы связи и радиолокационной установки, принадлежащих американским войскам.

CNN не удалось подтвердить заявление об атаках на американские военные объекты. CNN обратилось за комментарием к Центральному командованию США.

Добавим

Катар и Кувейт сообщили о перехвате воздушных атак рано утром в воскресенье по местному времени. В Бахрейне завыли сирены, и власти предупредили жителей о необходимости переместиться в ближайшее безопасное место.

В Иордании Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил об уничтожении военной инфраструктуры, включая ангары для хранения беспилотников на авиабазе принца Хасана, сообщили иранские СМИ.

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Антонина Туманова

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