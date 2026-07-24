Пакистан усиливает посредничество между США и Ираном, чтобы укрепить свои позиции и авторитет – Bloomberg

Пакистан стремится использовать свои связи с США и Ираном, чтобы выступить посредником в войне и усилить собственные международные позиции и экономические перспективы. Об этом говорится в материале Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Как подчеркивает издание, война между США и Израилем с одной стороны и Ираном с другой длится уже почти 6 месяцев. После того как Тегеран установил контроль над Ормузским проливом, он ответил на возобновление американских бомбардировок новыми атаками на региональных союзников США и международное судоходство. К нападениям также присоединились йеменские хуситы, которые атакуют суда в районе Красного моря, что усилило риски для мировых поставок энергоносителей и приблизило цену на нефть к 100 долларам за баррель.

На этом фоне Пакистан пытается поддерживать контакты с обеими сторонами конфликта, используя свои тесные отношения с Ираном и улучшение связей с администрацией президента США Дональда Трампа.

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Как отмечает Bloomberg, руководство Пакистана надеется, что дипломатическая роль в урегулировании конфликта поможет стране открыть новые экономические возможности после завершения войны.

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В течение многих лет международный имидж Пакистана определяли стихийные бедствия, проблемы безопасности и программы финансовой помощи Международного валютного фонда, а объемы прямых иностранных инвестиций оставались низкими.

Издание отмечает, что возвращение Дональда Трампа в Белый дом и его решение поддержать Израиль в войне создали для командующего армией Пакистана Асима Мунира и премьер-министра Шехбаза Шарифа возможность позиционировать страну как миротворца и укрепить ее роль в международной политике.

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