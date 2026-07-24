Пакистан усиливает посредничество между США и Ираном, чтобы укрепить свои позиции и авторитет – Bloomberg

$44.770.0251.070.03
ukenru
23 июля, 17:20 • 8292 просмотра
На железнодорожной станции под Киевом обнаружили тело 14-летнего парня
23 июля, 15:58 • 18950 просмотра
В рф значительная часть западного авиапарка исчерпала гарантированный ресурс - ГУР
23 июля, 14:16 • 16918 просмотра
Зеленский заявил, что трехсторонняя встреча может состояться до осени
Эксклюзив
23 июля, 13:29 • 20797 просмотра
Как помочь домашним животным в жару - советы
23 июля, 11:09 • 25982 просмотра
Украина получила второй транш от МВФ на $690 млн
Эксклюзив
23 июля, 10:14 • 34849 просмотра
В Президента заявили, что ЕС сохранил санкционное единство при принятии 21-го пакета
23 июля, 09:04 • 28185 просмотра
Рубио заявил, что для достижения мира в Украине потребуются "новые идеи"
23 июля, 07:28 • 27332 просмотра
ЕС официально дал зеленый свет 21-му пакету санкций против россии - под ударом доходы и теневой флот рф
23 июля, 05:23 • 30810 просмотра
ЕС уходит на летние каникулы без открытия новых кластеров для Украины. Снова заблокировала Венгрия
22 июля, 21:32 • 32143 просмотра
Зеленский уволил Ченцова с должности представителя Украины при ЕСPhoto
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+16°
0м/с
59%
743мм
Популярные новости
В Хмельницкой области ТЦК приковали человека к автомобилю - реакция Лубинца не заставила себя ждатьVideo23 июля, 15:06 • 9230 просмотра
Палата представителей проголосовала за ограничение полномочий Трампа в войне с Ираном23 июля, 15:12 • 4708 просмотра
Где поплавать в Киеве: подборка пляжей и бассейнов для летнего досугаPhoto23 июля, 15:32 • 15713 просмотра
В Харькове мужчина с ножом напал на военного ТЦК и полицейского23 июля, 15:34 • 4748 просмотра
Почти вся Грузия осталась без света из-за масштабного блэкаута20:47 • 3228 просмотра
публикации
Где поплавать в Киеве: подборка пляжей и бассейнов для летнего досугаPhoto23 июля, 15:32 • 15753 просмотра
Уголовные дела БЭБ против авиакомпаний построены на ложном толковании лизинга - эксперты23 июля, 13:01 • 20943 просмотра
В Президента заявили, что ЕС сохранил санкционное единство при принятии 21-го пакета
Эксклюзив
23 июля, 10:14 • 34849 просмотра
Авиакомпании прошли налоговые проверки: юристы объяснили, почему уголовные дела БЭБ вызывают вопросы
Эксклюзив
22 июля, 14:04 • 92810 просмотра
В Украине или в Европе: где и когда могут развернуть производство ракет для Patriot
Эксклюзив
22 июля, 12:06 • 85895 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Вадим Филашкин
Андрей Сибига
Кайя Каллас
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Польша
Запорожье
Реклама
УНН Lite
Илон Маск хочет выделить 100 миллионов долларов на новую экранизацию "Одиссеи"23 июля, 09:34 • 29958 просмотра
Приближенная к Трампу блогерша Лумер с Кислицей посетила поврежденную ударом рф ЛавруPhotoVideo23 июля, 08:18 • 34923 просмотра
Почти 2 миллиона человек встретили сборную Испании после победы на ЧМVideo21 июля, 06:05 • 71856 просмотра
Вице-президент США Вэнс в четвертый раз стал отцом - Трамп показал фото малыша Video20 июля, 11:54 • 61987 просмотра
"Одиссея" Нолана собрала $264,1 млн в первый уикенд20 июля, 08:32 • 72543 просмотра
Актуальное
Google Play
MIM-104 Patriot
Truth Social
Серия Airbus A320
Боинг 737

Пакистан усиливает посредничество между США и Ираном, чтобы укрепить свои позиции и авторитет – Bloomberg

Киев • УНН

 • 662 просмотра

Пакистан использует связи с США и Ираном для посредничества в войне. Страна надеется укрепить экономические позиции и международный авторитет.

Пакистан усиливает посредничество между США и Ираном, чтобы укрепить свои позиции и авторитет – Bloomberg

Пакистан стремится использовать свои связи с США и Ираном, чтобы выступить посредником в войне и усилить собственные международные позиции и экономические перспективы. Об этом говорится в материале Bloomberg, пишет УНН.

Детали

Как подчеркивает издание, война между США и Израилем с одной стороны и Ираном с другой длится уже почти 6 месяцев. После того как Тегеран установил контроль над Ормузским проливом, он ответил на возобновление американских бомбардировок новыми атаками на региональных союзников США и международное судоходство. К нападениям также присоединились йеменские хуситы, которые атакуют суда в районе Красного моря, что усилило риски для мировых поставок энергоносителей и приблизило цену на нефть к 100 долларам за баррель.

На этом фоне Пакистан пытается поддерживать контакты с обеими сторонами конфликта, используя свои тесные отношения с Ираном и улучшение связей с администрацией президента США Дональда Трампа.

Исламабад рассчитывает укрепить экономические позиции

Как отмечает Bloomberg, руководство Пакистана надеется, что дипломатическая роль в урегулировании конфликта поможет стране открыть новые экономические возможности после завершения войны.

Пакистан и Кувейт обсуждают расширение оборонного сотрудничества – Reuters18.07.26, 02:18 • 4143 просмотра

В течение многих лет международный имидж Пакистана определяли стихийные бедствия, проблемы безопасности и программы финансовой помощи Международного валютного фонда, а объемы прямых иностранных инвестиций оставались низкими.

Издание отмечает, что возвращение Дональда Трампа в Белый дом и его решение поддержать Израиль в войне создали для командующего армией Пакистана Асима Мунира и премьер-министра Шехбаза Шарифа возможность позиционировать страну как миротворца и укрепить ее роль в международной политике.

Axios: Трамп приближается к решающей точке в войне с Ираном21.07.26, 09:59 • 4250 просмотров

Степан Гафтко

ПолитикаНовости Мира
Международный валютный фонд
Израиль
Bloomberg L.P.
Красное море
Исламабад
Дональд Трамп
Тегеран
Соединённые Штаты
Пакистан
Иран