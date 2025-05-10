Индия подтвердила прекращение огня с Пакистаном: озвучена дата переговоров
Киев • УНН
Индия и Пакистан договорились о прекращении огня после переговоров при посредничестве США. Новые переговоры между странами запланированы на 12 мая.
Власти Индии подтвердили прекращение огня с Пакистаном. Об этом сообщает Sky News, передает УНН.
Детали
В министерстве иностранных дел Индии подтвердили прекращение войны. Там добавили, что представители Пакистана позвонили сегодня днем. Было согласовано, что обе стороны прекратят все обстрелы.
В заявлении также указано, что 12 мая состоятся новые переговоры между Индией и Пакистаном.
Дополнительно
Министр иностранных дел Пакистана Мохаммад Исхак Дар подтвердил прекращение боевых действий с Индией.
До этого президент США Дональд Трамп сообщил, что Индия и Пакистан договорились о полном прекращении огня. Это произошло после переговоров при посредничестве Соединенных Штатов.
Контекст
Между Индией и Пакистаном напряженные отношения с 1947 года из-за региона Кашмир: его обе страны считают своей территорией. Во второй половине ХХ века между Индией и Пакистаном произошло три большие войны и ряд вооруженных конфликтов.
Большинство населения Кашмира составляют мусульмане, но регион разделен на индийскую и пакистанскую части.
Недавно в регионе Джамму и Кашмире произошло нападение на туристов, в результате которого погибло 26 человек. Ответственность взяла на себя группировка "Кашмирское сопротивление", назвав жертв агентами.
Индия и Пакистан объявили о взаимном прекращении виз и депортации определенных категорий граждан со своих территорий.
Напомним
Ситуация между странами обострилась после того, 6 мая Индия нанесла ракетные удары по Пакистану. Сообщается, что индийские вооруженные силы начали операцию "Синдур".
Позже власти Пакистана сообщили, что 26 гражданских лиц погибли, 46 ранены.
МИД Пакистана вызвал индийского поверенного и выразило ему протест из-за боевых действий. В МИД Индии отреагировали на действия Пакистана: там заявили, что ракетные удары были нанесены с целью остановить запланированные атаки террористов.
Также УНН сообщал, что между Индией и Пакистаном состоялся масштабный воздушный бой, в котором принимали участие 125 истребителей. При этом самолет ни одной из сторон не выходил за пределы воздушного пространства своей страны.
В субботу, 10 мая, Правительство Пакистана объявило о начале масштабной военной операции "Bunyan un Marsoos" в ответ на действия со стороны Индии.