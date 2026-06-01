Китай направил патрульные корабли к востоку от Тайваня после переговоров Токио и Манилы

Китай заявил, что направил корабли Береговой охраны для проведения "правоохранительного патрулирования" к востоку от Тайваня, демонстрируя недовольство после того, как Япония и Филиппины договорились провести переговоры по морским границам в этом районе. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Такой шаг был необходим, поскольку переговоры между Японией и Филиппинами "серьезно нарушают территориальный суверенитет Китая, а также его морские права и интересы - заявил официальный представитель береговой охраны КНР Цзян Люэ.

"Мы призываем Японию и Филиппины немедленно прекратить все незаконные действия, подрывающие суверенные права и интересы Китая", — сказал Цзян, добавив, что Береговая охрана Китая "продолжит усиливать контроль и управление соответствующими водами".

Издание отмечает, что этот эпизод подчеркивает напряженность вокруг Тайваня — демократического острова с населением 23 миллиона человек, который Пекин считает своей территорией, в то время как Тайбэй отвергает такие претензии. После встречи на прошлой неделе в Токио с премьер-министром Японии Санаэ Такаити президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший заявил, что стороны начали обсуждение пограничных вопросов.

Маркос также отметил, что Филиппины и Япония разделяют стремление к укреплению морской безопасности и обеспечению верховенства права в регионе. В прошлом месяце он заявил, что Филиппины, вероятно, будут вовлечены в случае конфликта вокруг Тайваня из-за близости страны к острову — позиция, вызывающая недовольство Пекина. В ноябре Такаити заявила, что китайское вторжение на Тайвань может стать основанием для отправки японских войск, что привело к длительному обострению в отношениях между Токио и Пекином.

На прошлой неделе Китай уже сигнализировал о своем недовольстве переговорами по морским границам. Пресс-секретарь Министерства иностранных дел КНР Мао Нин в пятницу заявила, что Китай имеет права на исключительную экономическую зону и континентальный шельф в этом районе в соответствии с национальным и международным законодательством, а переговоры между Токио и Манилой назвала "незаконными, недействительными и не имеющими юридической силы".

Береговая охрана Китая уже ранее патрулировала акваторию к востоку от Тайваня. Во время одной из таких миссий в апреле прошлого года проводились учения по задержанию тайваньских "сепаратистов", пытавшихся бежать морем, сообщала тогда государственная газета Global Times. Также Береговая охрана принимала участие в военных учениях вокруг Тайваня, которые Пекин все чаще проводит с целью давления на правительство в Тайбэе.

