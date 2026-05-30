Эксклюзив
Почему украинцы все чаще продают квартиры и покупают дома в селах
Хегсет ответил на запрос Зеленского по поводу Patriot
В Fire Point показали, как дроны FP-1 и FP-2 поражают цели в России
Война истощает арсеналы США — почему восстановление запасов ракет займет годы и что это значит для Украины
Зеленский одобрил ратификацию помощи ЕС в 90 млрд евро
Генштаб ВСУ подтвердил поражение НПС "Ярославль-3" и Волгоградского НПЗ
Швеция присоединяется к проекту панъевропейского антибаллистического щита Freya — Зеленский
ВСУ поразили РЛС в Крыму, склады и пункты управления оккупантов в Донецкой области — Генштаб
Минобороны Румынии подтвердило, что на жилой дом упал именно российский дрон
Потепление вернется в Украину в начале июня - синоптик
Глава Пентагона раскритиковал Европу и смягчил тон относительно угрозы со стороны Китая

Киев • УНН

 • 274 просмотра

Пит Хегсет требует от НАТО увеличить оборонные расходы и перестать быть протекторатами. Он также отметил «тревожное» наращивание военной мощи Китая.

Глава Пентагона раскритиковал Европу и смягчил тон относительно угрозы со стороны Китая

Министр обороны США Пит Хегсет в субботу на ежегодном форуме по вопросам безопасности "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре пригрозил союзникам по НАТО последствиями, если они не увеличат свои расходы на оборону в достаточной степени, пишет УНН со ссылкой на DW. 

Детали

"Слишком долго вежливые просьбы к нашим европейским союзникам увеличить расходы на собственную оборону оставались без ответа", - сказал глава Пентагона, добавив, что теперь страны Европы "наконец-то наверстывают упущенное".

"Нам нужны партнеры, а не протектораты", - подчеркнул Хегсет. Он назвал основой прочного партнерства "конкретное совпадение национальных интересов", в то время как Европа, по его мнению, "отвлеклась на пустую глобалистскую риторику о международном порядке, основанном на правилах".

Европейские союзники США по НАТО, а также Канада в 2025 году увеличили расходы на оборону на 19,6% по сравнению с показателем 2024-го. При этом их суммарный вклад по-прежнему меньше расходов США.

Хегсет также отметил "тревожное" наращивание военной мощи Китая.

"Беспрецедентное наращивание Китаем военного потенциала и расширение его военной деятельности в регионе (Азиатско-Тихоокеанском - ред.) и за его пределами" вызывает "обоснованную тревогу", заявил министр обороны США. Он добавил, что Вашингтон не заинтересован в "ненужной конфронтации", а стремится к устойчивому балансу сил в Азии, при котором Китай не сможет "навязывать свое господство" странам региона.

В то же время AP отмечает, что Хегсет смягчил тон по сравнению с предыдущими комментариями, в которых называл Китай угрозой.

Но при этом заверил союзников в Тихоокеанском регионе, что Вашингтон остается приверженным региону.

Выступая перед группой мировых лидеров, дипломатов и высокопоставленных чиновников служб безопасности на оборонной конференции Шангри-Ла в Сингапуре, Хегсет сказал, что регион "имеет глубокие последствия для безопасности и процветания США" и что приоритетом Вашингтона является "достижение прочного и благоприятного баланса сил в Тихом океане".

Это было его второе выступление на форуме, организованном Международным институтом стратегических исследований. В прошлом году он вызвал гнев Пекина, предупредив о быстро развивающихся угрозах со стороны Китая, в частности о его агрессивной позиции в отношении Тайваня. 

Хегсет также призвал азиатских партнеров США также увеличивать расходы на оборону, заявив, что безопасность в регионе не должна "непропорционально сильно опираться на американскую военную мощь". В качестве положительных примеров глава Пентагона выделил Южную Корею, Японию, Австралию и Филиппины, а вот Новую Зеландию он обвинил в "нахлебничестве" за счет американских налогоплательщиков.

Что касается Тайваня, то Хегсет заявил, что отношения США с этим островом остаются неизменными, однако "любые решения о будущих поставках оружия Тайваню" будет принимать президент США Дональд Трамп. После встречи с главой КНР Си Цзиньпином в середине мая в Пекине президент США приостановил оружейную сделку с Тайбэем на 14 млрд долларов.

