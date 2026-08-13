США и Япония хотят добывать редкоземельные металлы на глубине 6 км, чтобы бросить вызов Китаю

США и Япония рассматривают масштабный проект по добыче редкоземельных элементов с морского дна вблизи японского острова Минамитори. Месторождения залегают примерно на 6-километровой глубине, а их разработка должна уменьшить зависимость двух стран от Китая, который доминирует на мировом рынке редкоземельных металлов. Об этом пишет Bloomberg, сообщает УНН.

Детали

Вблизи острова обнаружили значительные залежи ила, богатого иттрием, гадолинием, диспрозием и другими тяжёлыми редкоземельными элементами. Исследования Токийского университета оценивают общий объём редкоземельных минералов в этом районе более чем в 16 млн тонн.

Особый интерес представляют диспрозий и тербий — материалы, необходимые для производства высокоэффективных магнитов, электродвигателей, полупроводников и другой высокотехнологичной продукции. Китай контролирует значительную часть мировой добычи и переработки этих ресурсов, что делает их важным элементом экономического противостояния между Пекином, Вашингтоном и Токио.

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Япония уже провела испытательную добычу вблизи Минамитори. В начале 2026 года исследователи собрали около 50 тонн ила, богатого редкоземельными элементами. В феврале 2027 года планируется провести полномасштабное месячное испытание, которое также будет включать переработку и плавку материала.

Японское правительство рассчитывает подготовить план коммерциализации проекта к 2028 году. По оценкам, полноценная разработка месторождения потребует миллиардов долларов инвестиций и более десяти лет работы.

Проблемы и интерес компаний

Главная проблема — экстремальная глубина. Давление воды на дне вблизи Минамитори примерно в 600 раз выше, чем на уровне моря. Технологии такой добычи ещё не использовались в коммерческих масштабах.

Интерес США к проекту усилился на фоне борьбы Вашингтона с китайским доминированием в сфере редкоземельных элементов. После встречи Дональда Трампа и премьер-министра Японии Санаэ Такаити в марте страны договорились о сотрудничестве в сфере глубоководной добычи.

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По данным Bloomberg, несколько американских компаний уже проявили интерес к участию в проекте. В то же время переговоры находятся на ранней стадии, а японские чиновники признают, что запустить промышленную добычу в течение нынешнего президентского срока Трампа вряд ли удастся.

Отдельную обеспокоенность Токио вызывает активность Китая вблизи Минамитори. Китайские исследовательские суда неоднократно проводили работы в районе японской исключительной экономической зоны, а Пекин также имеет собственные права на исследование некоторых участков морского дна в западной части Тихого океана.

Таким образом, проект Минамитори имеет не только экономическое, но и стратегическое значение: США и Япония пытаются создать альтернативный источник критически важных металлов и ослабить зависимость от Китая, даже если для этого придётся осваивать месторождения на глубине около 6 километров.

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