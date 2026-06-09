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В Японии из-за медведя второй день подряд закрыты почти 100 школ

Киев • УНН

 • 1544 просмотра

В Уцуномии из-за черного медведя второй день не работают 94 школы. Поисковая группа с охотниками пытается отследить животное весом 100 килограммов.

В Японии из-за медведя второй день подряд закрыты почти 100 школ

В японском городе Уцуномия во вторник продолжились поиски черного медведя, которого замечали уже более десятка раз, из-за чего все 94 муниципальные начальные и средние школы остаются закрытыми второй день подряд. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

По данным городских властей, взрослого медведя весом около 100 кг (220 фунтов) в последний раз видели рано утром во вторник примерно в 700 метрах от университетского городка. Считается, что того же медведя заметили в субботу вечером, и это стало первым в истории случаем появления медведя в этом городе, расположенном примерно в 100 км (60 милях) к северу от Токио.

Количество нападений медведей, в том числе в городских районах, в Японии возросло, что заставило правительство создать в этом году специальную рабочую группу для уменьшения количества жертв. По данным министерства окружающей среды, в 2025 финансовом году в стране было зафиксировано рекордные 238 пострадавших, среди которых 13 погибших.

Азиатские черные медведи занесены в список уязвимых видов в мире, однако в Японии их численность с 2012 года, по оценкам, выросла втрое, чему способствовало сокращение охоты.

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Представитель властей города Уцуномия сообщил, что группа, в состав которой входят муниципальные и префектурные работники, пожарная служба и члены ассоциации охотников, продолжает поиски животного. В зависимости от того, где именно найдут медведя, будет принято решение: усыпить его транквилизатором, застрелить или поймать в ловушку для последующего выпуска на волю, добавил чиновник.

Эксперты отмечают, что изменение климата привело к уменьшению урожая природной пищи медведей, такой как желуди и буковые орехи, тогда как депопуляция сельских районов и увеличение количества заброшенных сельскохозяйственных угодий заставили их смелее искать пищу вблизи человеческих поселений.

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Ольга Розгон

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Reuters
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