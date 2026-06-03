Тропический шторм Чанми вызвал массовые отмены авиарейсов в Японии
Киев • УНН
Авиакомпании ANA и JAL отменили 616 рейсов из-за приближения шторма Чанми к Токио. Метеорологи предупреждают о сильном ветре и риске наводнений.
Тропический шторм Чанми приблизился к Токио, принеся сильные ветры и ливни, из-за чего в Японии были отменены сотни авиарейсов и объявлены предупреждения о возможных наводнениях. Об этом сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Детали
Авиакомпания ANA отменила 287 рейсов, а Japan Airlines (JAL) – еще 329. В общей сложности ограничения коснулись около 80 тысяч пассажиров. Кроме того, из-за непогоды была приостановлена работа части железнодорожных маршрутов.
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По данным Японского метеорологического агентства, по состоянию на утро среды максимальная скорость ветра в районе шторма достигала 25 метров в секунду. Чанми находился вблизи города Сима в префектуре Миэ и двигался в восточно-северо-восточном направлении со скоростью около 40 километров в час.
Метеорологи предупредили о риске наводнений на нескольких реках в районе Токио. Ожидается, что шторм пересечет Токийский залив в течение дня, после чего сместится на восток над Тихим океаном.
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