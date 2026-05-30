Япония выделила более $14 млн на инициативу PURL для поддержки Украины
Киев • УНН
Япония выделила 14,7 млн долларов на инициативу НАТО PURL для закупки нелетального оборудования. Финансирование покроет приоритетные потребности Украины.
Япония присоединилась к инициативе НАТО "Перечень приоритетных требований Украины" (PURL) и выделила на нее 14,7 миллиона долларов. Об этом сообщило Министерство иностранных дел Японии, пишет УНН.
Детали
Согласно сообщению, Япония предоставит 14 658 000 долларов США, или около 2,2 миллиарда иен, в рамках дополнительного бюджета на 2025 финансовый год. Финансирование будет касаться пакета помощи, который охватывает исключительно нелетальное оборудование для Украины.
Конкретный перечень оборудования еще будет согласовываться с НАТО. В японском МИД отметили, что речь идет о поддержке, подобной той, которую ранее оказывали через Целевой фонд Комплексного пакета помощи Украине (CAP).
Сотрудничество с НАТО усиливается
В Токио подчеркнули, что продолжат поддерживать Украину для достижения справедливого и длительного мира, а также намерены укреплять сотрудничество с НАТО.
Инициатива PURL предусматривает, что государства-члены НАТО и страны-партнеры предоставляют средства для закупки оборудования через Альянс с последующей передачей его Украине в соответствии с определенными приоритетными потребностями.
