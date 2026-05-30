29 мая, 14:16 • 33935 просмотра
Война истощает арсеналы США — почему восстановление запасов ракет займет годы и что это значит для Украины
29 мая, 13:15 • 43924 просмотра
Зеленский одобрил ратификацию помощи ЕС в 90 млрд евро
29 мая, 11:41 • 34819 просмотра
Генштаб ВСУ подтвердил поражение НПС "Ярославль-3" и Волгоградского НПЗ
29 мая, 10:51 • 37221 просмотра
Швеция присоединяется к проекту панъевропейского антибаллистического щита Freya — Зеленский
29 мая, 04:27 • 54009 просмотра
ВСУ поразили РЛС в Крыму, склады и пункты управления оккупантов в Донецкой области — Генштаб
29 мая, 04:12 • 64793 просмотра
Минобороны Румынии подтвердило, что на жилой дом упал именно российский дрон
28 мая, 16:32 • 66226 просмотра
Потепление вернется в Украину в начале июня - синоптик
28 мая, 16:14 • 89577 просмотра
Украина хочет открыть первый кластер Fundamentals по вступлению в ЕС в ближайшие недели - Зеленский
28 мая, 15:30 • 70070 просмотра
В Fire Point ответили на обвинения в «монополии на рынке оружия», Миндиче и «завышенных ценах»
28 мая, 14:25 • 49783 просмотра
Дроны атаковали три танкера «теневого флота» РФ вблизи Турции
Япония выделила более $14 млн на инициативу PURL для поддержки Украины

Киев • УНН

 • 1644 просмотра

Япония выделила 14,7 млн долларов на инициативу НАТО PURL для закупки нелетального оборудования. Финансирование покроет приоритетные потребности Украины.

Япония присоединилась к инициативе НАТО "Перечень приоритетных требований Украины" (PURL) и выделила на нее 14,7 миллиона долларов. Об этом сообщило Министерство иностранных дел Японии, пишет УНН.

Детали

Согласно сообщению, Япония предоставит 14 658 000 долларов США, или около 2,2 миллиарда иен, в рамках дополнительного бюджета на 2025 финансовый год. Финансирование будет касаться пакета помощи, который охватывает исключительно нелетальное оборудование для Украины.

Конкретный перечень оборудования еще будет согласовываться с НАТО. В японском МИД отметили, что речь идет о поддержке, подобной той, которую ранее оказывали через Целевой фонд Комплексного пакета помощи Украине (CAP).

Сотрудничество с НАТО усиливается

В Токио подчеркнули, что продолжат поддерживать Украину для достижения справедливого и длительного мира, а также намерены укреплять сотрудничество с НАТО.

Инициатива PURL предусматривает, что государства-члены НАТО и страны-партнеры предоставляют средства для закупки оборудования через Альянс с последующей передачей его Украине в соответствии с определенными приоритетными потребностями.

Степан Гафтко

