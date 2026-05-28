Более 90% антибаллистических мощностей Украина получает через PURL

Украина через инициативу PURL на данный момент получает более 90% всех антибаллистических мощностей, а баллистические ракеты остаются одним из главных вызовов для защиты украинского неба. Об этом сообщил министр обороны Украины Михаил Федоров после встречи с представителями Конгресса США Ричардом Блюменталем и Джимом Хаймсом, передает УНН.

По словам Федорова, в ходе переговоров стороны обсудили стратегические приоритеты оборонной поддержки Украины, в частности вопросы ПВО, технологического сотрудничества и усиления фронта.

Баллистика остается одним из самых больших вызовов для защиты украинского неба. Именно поэтому критически важно продолжать поставки ракет PAC-2 GEM-T и PAC-3, а также развивать механизм PURL. Сегодня через инициативу PURL Украина получает более 90% всех антибаллистических мощностей

Федоров также сообщил, что Украина продолжает наращивать возможности противовоздушной обороны и адаптироваться к новым типам российских атак.

В воздухе увеличиваем показатели перехвата, масштабируем "малую" ПВО, дроны-перехватчики, а также адаптируем решения к новым типам российских ракет и тактикам их применения

Отдельно министр акцентировал внимание на ситуации на фронте и ударах по российской логистике.

На земле перехватываем инициативу, разрушаем российскую логистику и масштабируем middle strike и технологические решения для сдерживания врага. В экономическом домене украинские военные продолжают deep strike по объектам, которые обеспечивают россии возможность вести и финансировать войну

Также стороны обсудили развитие оборонно-технологического сотрудничества между Украиной и США.

Украина уже тестирует технологии партнеров в реальных условиях современной войны и помогает быстро определять решения, которые действительно работают на поле боя. Параллельно обучаем AI-модели на уникальных боевых данных — это открывает новый уровень сотрудничества и масштабирования эффективных defense tech-решений