Тайфун "Духуан" обрушился на Японию, по меньшей мере 7 человек погибли

По меньшей мере 7 человек погибли в Японии в результате тайфуна «Духуан», еще более 20 получили ранения, несколько человек считаются пропавшими без вести. Десятки тысяч домохозяйств вблизи Токио остались без электроэнергии, сообщает Yle, пишет УНН.

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Спасатели продолжают поисковые работы, в частности в городе Миура к югу от Токио, где произошел оползень.

Тайфун уже отошел от побережья Японии в Тихий океан. После этого власти смогли отменить или ослабить часть предупреждений о сильных дождях и оползнях.

За 2 дня выпало более 800 мм осадков

По данным японского общественного вещателя NHK, на острове Осима примерно в 120 км к югу от Токио за 2 дня выпало 832 мм осадков. Это более чем вдвое превышает обычное количество осадков за весь сентябрь.

Непогода также повлияла на проведение одной из крупнейших в мире игровых ярмарок, которую решили завершить досрочно.

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