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Тайфун "Духуан" обрушился на Японию, по меньшей мере 7 человек погибли

Киев • УНН

 • 1792 просмотра

Тайфун «Духуан» привёл к гибели по меньшей мере 7 человек и ранениям более 20. На острове Осима за два дня выпало 832 мм осадков.

Тайфун "Духуан" обрушился на Японию, по меньшей мере 7 человек погибли

По меньшей мере 7 человек погибли в Японии в результате тайфуна «Духуан», еще более 20 получили ранения, несколько человек считаются пропавшими без вести. Десятки тысяч домохозяйств вблизи Токио остались без электроэнергии, сообщает Yle, пишет УНН.

Подробности

Спасатели продолжают поисковые работы, в частности в городе Миура к югу от Токио, где произошел оползень.

Тайфун уже отошел от побережья Японии в Тихий океан. После этого власти смогли отменить или ослабить часть предупреждений о сильных дождях и оползнях.

За 2 дня выпало более 800 мм осадков

По данным японского общественного вещателя NHK, на острове Осима примерно в 120 км к югу от Токио за 2 дня выпало 832 мм осадков. Это более чем вдвое превышает обычное количество осадков за весь сентябрь.

Непогода также повлияла на проведение одной из крупнейших в мире игровых ярмарок, которую решили завершить досрочно.

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Степан Гафтко

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