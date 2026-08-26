Северная Корея отправит около 100 спортсменов на Азиатские игры в Японии
Киев • УНН
Северная Корея планирует заявить около 100 спортсменов в 14 видах спорта на Азиатские игры в Японии. Соревнования пройдут 19 сентября - 4 октября.
Северная Корея планирует отправить около 100 спортсменов на Азиатские игры в Японии. Они выступят в 14 видах спорта. Соревнования пройдут с 19 сентября по 4 октября. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.
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Северная Корея отправит около 100 спортсменов, которые будут соревноваться в 14 видах спорта, на Азиатские игры в Японии позднее в этом году, сообщил генеральный секретарь Олимпийского комитета страны токийской газете
На предыдущих Азиатских играх в Ханчжоу в 2023 году страну представляли 185 спортсменов в 18 видах спорта. Тогда северокорейские спортсмены завоевали 11 золотых, 18 серебряных и 10 бронзовых медалей.
По данным корейских СМИ, Ко Чхоль Хо заявил газете "Чосон Синбо", что надеется на большее количество медалей от меньшей команды.
Отношения между Северной Кореей и Японией часто остаются напряженными. В 2021 году Пхеньян не отправил спортсменов на летние Олимпийские игры в Токио, объяснив это глобальным кризисом в сфере здравоохранения.
Пхеньян резко ограничил участие своих спортсменов в спортивных соревнованиях за рубежом во время пандемии, и, как следствие, Северная Корея также не была представлена на зимних Олимпийских играх 2022 и 2026 годов. Ожидается, что более 11 000 спортсменов из 45 стран примут участие в 20-х Азиатских играх в Нагое и других городах префектуры Айти (Япония) с 19 сентября по 4 октября
Напомним
Украинки заняли первое место на чемпионате Европы, набрав 6 баллов в четырех упражнениях. Юношеская сборная завоевала бронзу.