Северная Корея отправит около 100 спортсменов на Азиатские игры в Японии

Северная Корея планирует отправить около 100 спортсменов на Азиатские игры в Японии. Они выступят в 14 видах спорта. Соревнования пройдут с 19 сентября по 4 октября. Об этом сообщает Reuters, передает УНН.

Северная Корея отправит около 100 спортсменов, которые будут соревноваться в 14 видах спорта, на Азиатские игры в Японии позднее в этом году, сообщил генеральный секретарь Олимпийского комитета страны токийской газете

На предыдущих Азиатских играх в Ханчжоу в 2023 году страну представляли 185 спортсменов в 18 видах спорта. Тогда северокорейские спортсмены завоевали 11 золотых, 18 серебряных и 10 бронзовых медалей.

По данным корейских СМИ, Ко Чхоль Хо заявил газете "Чосон Синбо", что надеется на большее количество медалей от меньшей команды.

Отношения между Северной Кореей и Японией часто остаются напряженными. В 2021 году Пхеньян не отправил спортсменов на летние Олимпийские игры в Токио, объяснив это глобальным кризисом в сфере здравоохранения.

Пхеньян резко ограничил участие своих спортсменов в спортивных соревнованиях за рубежом во время пандемии, и, как следствие, Северная Корея также не была представлена на зимних Олимпийских играх 2022 и 2026 годов. Ожидается, что более 11 000 спортсменов из 45 стран примут участие в 20-х Азиатских играх в Нагое и других городах префектуры Айти (Япония) с 19 сентября по 4 октября