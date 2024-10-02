Російська журналістка здобула німецьку літературну премію за книгу про війну в Україні
Київ • УНН
Російська журналістка Катерина Гордєєва отримала Премію Шолль 2024 за книгу "Віднеси ти моє горе". У книзі зібрані розповіді 24 героїв, переважно з України, про жорстоку реальність війни.
Російська журналістка, відеоблогер та письменниця Катерина Гордєєва отримала Премію імені Софі та Ганса Шолль 2024 року за книгу "Віднеси ти моє горе". Про це оголосили організатори премії - баварське відділення Німецької асоціації книготоргівлі та влади Мюнхена, передає УНН із посиланням на DW.
За даними ЗМІ, Гордєєва записала переживання 24 героїв, здебільшого з України. У заяві журі сказано, що у своїй книзі автор "відображає жорстоку реальність війни", розв'язану росією проти України. "В умовах, коли агресивна війна росії проти України стає лише приводом для постійних новин, люди рідко усвідомлюють, що саме вона означає для окремих людей: необхідність жити серед неймовірних руйнувань, загроза власному тілу та життю, смерть друзів, сусідів, членів сім'ї, постійне насильство", - зазначили у журі.
Церемонія нагородження відбудеться у Мюнхенському університеті 26 листопада. Розмір премії – 10 тисяч євро.
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