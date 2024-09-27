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На фестивалі в Цюриху скасували всі публічні покази фільму "росіяни на війні"

На фестивалі в Цюриху скасували всі публічні покази фільму "росіяни на війні"

Київ • УНН

 • 28527 перегляди

Міжнародний кінофестиваль у Цюриху скасував усі 4 публічні покази стрічки російської режисерки "росіяни на війні". Мінкульт України подякував організаторам за це рішення, наголосивши на важливості виключення росії з міжнародного культурного простору.

Міжнародний кінофестиваль у швейцарському місті Цюрих скасував усі 4 публічні покази стрічки російської режисерки Анастасії Трофімової "росіяни на війні", заплановані на 7–12 жовтня, передає УНН із посиланням на Міністерство культури та стратегічних комунікацій України.

Також, за даними відомства, режисерка не братиме участі в панельних дискусіях.

"росія має бути виключена з міжнародного культурного простору. Прирівнюючи їхню діяльність до дієвців культури з інших країн, світ відбілює російську варварську політику.

Висловлюємо вдячність організаторам Цюріхського кінофестивалю за це рішення. Світло має перемагати темряву і до цього важливо докласти спільних зусиль", - додали у Мінкульті.

Фільм "росіяни на війні" хочуть показати на фестивалі в Цюриху. У МЗС України висловили обурення18.09.24, 23:55 • 82663 перегляди

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

ВійнаКультура
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shveitsariiaШвейцарія
ukrainaУкраїна

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