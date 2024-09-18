Фільм "росіяни на війні" хочуть показати на фестивалі в Цюриху. У МЗС України висловили обурення
Київ • УНН
МЗС України висловило обурення планами швейцарського кінофестивалю Zurich Film Festival включити до програми фільм "Росіяни на війні". Міністерство засуджує спроби надати Росії культурну сцену для відбілювання воєнних злочинів.
МЗС України висловило обурення у зв'язку з планами швейцарського кінофестивалю Zurich Film Festival включити до програми документальний фільм "росіяни на війні", передає УНН із посиланням на заяву відомства.
У МЗС наголошують, російській пропаганді за ширмою культурного продукту – не місце на міжнародній культурній сцені та червоних доріжках.
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"У зв'язку з планами швейцарського кінофестивалю Zurich Film Festival включити до програми документальний фільм "росіяни на війні" МЗС висловило обурення через таке рішення. Міністерство закордонних справ України рішуче засуджує будь-які спроби надати Росії культурну сцену для відбілювання її воєнних злочинів, тоді як російські війська продовжують чинити звірства проти українців", - йднться у заяві.
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Доповнення
Генеральний консул України в Торонто Олег Ніколенко закликав Міжнародний кінофестиваль у Торонто TIFF не ставати майданчиком для відбілювання злочинів російських солдатів в Україні та скасувати показ пропагандистського російського фільму "росіяни на війні".