Україна закликала скасувати показ пропагандистського російського фільму на кінофестивалі у Торонто

Генеральний консул України в Торонто Олег Ніколенко закликав Міжнародний кінофестиваль у Торонто TIFF не ставати майданчиком для відбілювання злочинів російських солдатів в Україні та скасувати показ пропагандистського російського фільму "Росіяни на війні", передає УНН.

"Ми рішуче виступаємо проти спроби використати Міжнародний кінофестиваль у Торонто TIFF для відбілювання злочинів російських солдатів в Україні. Фільм "Росіяни на війні", знятий колишнім режисером-документалістом Russia Today Анастасією Трофімовою, яка нещодавно кинула виклик російським звірствам у Бучі у своїх заявах у Венеції, навмисно спотворює реалії війни Росії проти України", - написав Ніколенко.

Він зазначив, що зображення російських солдатів як просто "пішаків", а вторгнення росії в Україну як "мерзенну гру" додає правдоподібності російським пропагандистським наративам, які применшують тяжкість і страждання, спричинені військовими діями росії.

"Існують тисячі задокументованих випадків ґвалтування, тортур, вбивств і зневажання українців російськими військами. Тим, хто приєднується до російської армії, пропонують велику грошову компенсацію або зняття судимості, і вони приймають це рішення з повним розумінням своїх дій в Україні", - наголосив Ніколенко.

Крім того, за його словами, звинувачення ЗМІ в поведінці росіян, які вторглися в Україну, інфантилізує злочинців і звільняє їх від моральної та юридичної відповідальності за свої дії. У фільмі "Росіяни у війні" намагаються поставити знак рівності між агресором і жертвою, посилаючись на "людську ціну з обох сторін". Яку б "людську ціну" не понесла росія — вона винна.

Ніколенко також зазначив, що приєднання Трофімової до підрозділу російських окупантів, який воював на окупованій росією території України для зйомок фільму, також грубо порушує законодавство України. Оскільки режисерка не отримала згоди українського уряду на поїздку на окуповану територію, перетин нею міжнародно визнаного українсько-російського кордону був незаконним.

"Враховуючи суворо обмежений доступ і значний час, який вона провела на передовій, наївно вважати, що російські військові чи уряд не були залучені до сприяння її подорожі. Крім того, ми вважаємо дуже доречним повторити вимогу Національного конгресу українців Канади UCC щодо пояснення, чому гроші канадських платників податків використовуються для фінансування російської пропаганди, на боротьбу з якою Канада інвестує величезні ресурси", - написав Ніколенко.

Він зазначив, що на жаль, після тижнів інтенсивного спілкування вище керівництво фестивалю не продемонструвало бажання належним чином вирішити проблеми.

"Вважаємо, що показ фільму "Росіяни на війні" російської режисерки Анастасії Трофімової є неприпустимим. Безвідповідально допускати, щоб Міжнародний кінофестиваль у Торонто, один із найавторитетніших кіномандрівок світу, використовувався для поширення російської пропаганди. Ми закликаємо фестиваль скасувати показ цього фільму", - наголосив Ніколенко.

Додамо

На Венеційському кінофестивалі показали пропагандистський фільм "Russians at war".

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що показ пропагандистського фільму "Russians at war" на Венеційському кінофестивалі – це ганьба.

"Дуже цікаво, чому пропагандистський фільм "Russians at war" взагалі показали на Венеційському кінофестивалі. І чому режисерка Анастасія Трофімова, а також деякі інші діячі російської культури - країни, яка щодня вбиває українців, наших дітей, взагалі можуть працювати у цивілізованому світі. Це ганебно", - написав Єрмак.

Він наголосив, що такого не має бути.

"Зупиніть цей абсурд", - додав Єрмак.