Украина призвала отменить показ пропагандистского российского фильма на кинофестивале в Торонто

Генеральный консул Украины в Торонто Олег Николенко призвал Международный кинофестиваль в Торонто TIFF не становиться площадкой для отбеливания преступлений российских солдат в Украине и отменить показ пропагандистского российского фильма "Русские на войне", передает УНН.

"Мы решительно выступаем против попытки использовать Международный кинофестиваль в Торонто TIFF для отбеливания преступлений российских солдат в Украине. Фильм "Русские на войне", снятый бывшим режиссером-документалистом Russia Today Анастасией Трофимовой, которая недавно бросила вызов российским зверствам в Буче в своих заявлениях в Венеции, намеренно искажает реалии войны россии против Украины", - написал Николенко.

Он отметил, что изображение российских солдат как просто "пешек", а вторжение россии в Украину как "мерзкую игру" добавляет правдоподобия российским пропагандистским нарративам, которые преуменьшают тяжесть и страдания, вызванные военными действиями россии.

"Существуют тысячи задокументированных случаев изнасилования, пыток, убийств и пренебрежения украинцев российскими войсками. Тем, кто присоединяется к российской армии, предлагают большую денежную компенсацию или снятие судимости, и они принимают это решение с полным пониманием своих действий в Украине", - подчеркнул Николенко.

Кроме того, по его словам, обвинение СМИ в поведении россиян, которые вторглись в Украину, инфантилизирует преступников и освобождает их от моральной и юридической ответственности за свои действия. В фильме "Русские в войне" пытаются поставить знак равенства между агрессором и жертвой, ссылаясь на "человеческую цену с обеих сторон". Какую бы "человеческую цену" не понесла россия - она виновата.

Николенко также отметил, что присоединение Трофимовой к подразделению российских оккупантов, которое воевало на оккупированной россией территории Украины для съемок фильма, также грубо нарушает законодательство Украины. Поскольку режиссер не получила согласия украинского правительства на поездку на оккупированную территорию, пересечение ею международно признанной украинско-российской границы было незаконным.

"Учитывая строго ограниченный доступ и значительное время, которое она провела на передовой, наивно полагать, что российские военные или правительство не были привлечены к содействию ее путешествия. Кроме того, мы считаем очень уместным повторить требование Национального конгресса украинцев Канады UCC по объяснению, почему деньги канадских налогоплательщиков используются для финансирования российской пропаганды, на борьбу с которой Канада инвестирует огромные ресурсы", - написал Николенко.

Он отметил, что к сожалению, после недель интенсивного общения высшее руководство фестиваля не продемонстрировало желание должным образом решить проблемы.

"Считаем, что показ фильма "Русские на войне" российского режиссера Анастасии Трофимовой недопустим. Безответственно допускать, чтобы Международный кинофестиваль в Торонто, один из самых авторитетных кинопутешествий мира, использовался для распространения российской пропаганды. Мы призываем фестиваль отменить показ этого фильма", - подчеркнул Николенко.

Добавим

На Венецианском кинофестивале показали пропагандистский фильм "Russians at war".

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что показ пропагандистского фильма "Russians at war" на Венецианском кинофестивале - это позор.

"Очень интересно, почему пропагандистский фильм "Russians at war" вообще показали на Венецианском кинофестивале. И почему режиссер Анастасия Трофимова, а также некоторые другие деятели российской культуры - страны, которая ежедневно убивает украинцев, наших детей, вообще могут работать в цивилизованном мире. Это позорно", - написал Ермак.

Он подчеркнул, что такого не должно быть.

"Остановите этот абсурд", - добавил Ермак.