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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Фильм "русские на войне" хотят показать на фестивале в Цюрихе. В МИД Украины выразили возмущение

Фильм "русские на войне" хотят показать на фестивале в Цюрихе. В МИД Украины выразили возмущение

Киев  •  УНН

18 сентября 2024, 20:55  •  495 просмотра

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МИД Украины выразил возмущение планами швейцарского кинофестиваля Zurich Film Festival включить в программу фильм "россияне на войне". Министерство осуждает попытки предоставить россии культурную сцену для отбеливания военных преступлений.

МИД Украины выразил возмущение в связи с планами швейцарского кинофестиваля Zurich Film Festival включить в программу документальный фильм «русские на войне», передает УНН со ссылкой на заявление ведомства.

В МИД отмечают, российской пропаганде за ширмой культурного продукта - не место на международной культурной сцене и красных дорожках.

TVO не транслюватиме фільм "росіяни на війні", який зображає окупантів "звичайними" людьми11 сентября 2024, 11:51 • 15594 просмотра

«В связи с планами швейцарского кинофестиваля Zurich Film Festival включить в программу документальный фильм «русские на войне» МИД выразил возмущение из-за такого решения. Министерство иностранных дел Украины решительно осуждает любые попытки предоставить России культурную сцену для отбеливания ее военных преступлений, тогда как российские войска продолжают совершать зверства против украинцев», - говорится в заявлении.

Режисерка фільму "росіяни на війні" потрапила до переліку людей, що загрожують нацбезпеці України 16 сентября 2024, 15:28 • 22637 просмотров

Дополнение

Генеральный консул Украины в Торонто Олег Николенко призвал Международный кинофестиваль в Торонто TIFF не становиться площадкой для отбеливания преступлений российских солдат в Украине и отменить показ пропагандистского российского фильма «русские на войне».

Антонина Туманова

Антонина Туманова

ВойнаполитикаКультура
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