Фильм "русские на войне" хотят показать на фестивале в Цюрихе. В МИД Украины выразили возмущение
Киев • УНН
МИД Украины выразил возмущение планами швейцарского кинофестиваля Zurich Film Festival включить в программу фильм "россияне на войне". Министерство осуждает попытки предоставить россии культурную сцену для отбеливания военных преступлений.
МИД Украины выразил возмущение в связи с планами швейцарского кинофестиваля Zurich Film Festival включить в программу документальный фильм «русские на войне», передает УНН со ссылкой на заявление ведомства.
В МИД отмечают, российской пропаганде за ширмой культурного продукта - не место на международной культурной сцене и красных дорожках.
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«В связи с планами швейцарского кинофестиваля Zurich Film Festival включить в программу документальный фильм «русские на войне» МИД выразил возмущение из-за такого решения. Министерство иностранных дел Украины решительно осуждает любые попытки предоставить России культурную сцену для отбеливания ее военных преступлений, тогда как российские войска продолжают совершать зверства против украинцев», - говорится в заявлении.
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Дополнение
Генеральный консул Украины в Торонто Олег Николенко призвал Международный кинофестиваль в Торонто TIFF не становиться площадкой для отбеливания преступлений российских солдат в Украине и отменить показ пропагандистского российского фильма «русские на войне».