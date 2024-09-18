Фильм "русские на войне" хотят показать на фестивале в Цюрихе. В МИД Украины выразили возмущение

МИД Украины выразил возмущение в связи с планами швейцарского кинофестиваля Zurich Film Festival включить в программу документальный фильм «русские на войне», передает УНН со ссылкой на заявление ведомства.

В МИД отмечают, российской пропаганде за ширмой культурного продукта - не место на международной культурной сцене и красных дорожках.

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«В связи с планами швейцарского кинофестиваля Zurich Film Festival включить в программу документальный фильм «русские на войне» МИД выразил возмущение из-за такого решения. Министерство иностранных дел Украины решительно осуждает любые попытки предоставить России культурную сцену для отбеливания ее военных преступлений, тогда как российские войска продолжают совершать зверства против украинцев», - говорится в заявлении.

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Генеральный консул Украины в Торонто Олег Николенко призвал Международный кинофестиваль в Торонто TIFF не становиться площадкой для отбеливания преступлений российских солдат в Украине и отменить показ пропагандистского российского фильма «русские на войне».