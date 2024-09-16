Режиссер фильма "русские на войне" попала в перечень людей, угрожающих нацбезопасности Украины

Министерство культуры и стратегических коммуникаций внесло российского режиссера Анастасию Трофимову в перечень людей, которые создают угрозу национальной безопасности Украины. Об этом сообщила пресс-служба ведомства, передает УНН.

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В ведомстве объясняют, что бывшую сотрудницу пропагандистского канала russia today внесли в этот список, в частности за документальный фильм «русские на войне», который она срежиссировала.

В Минкульте также добавили, что фильм распространяет российскую пропаганду и демонстрирует «неприемлемую нейтральность» относительно войны России против Украины. Ведомство отметило, что лента не признает зверства, совершенные рф во время вторжения.

Отмечается, что лента продвигает идею, что эта война является «конфликтом двух братских народов», и что россияне якобы так же являются ее жертвами, как и украинцы.

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Дополнение

Глава Минкульта Николай Точицкий убежден, что случаи, подобные деятельности Трофимовой, являются частью более широкой информационной войны, которую рф ведет, пытаясь оправдать свою агрессию через культуру и медиа.

Мы боремся с продвижением фальшивых нарративов и манипуляций, которые пытаются подменить правду и снять ответственность с агрессора. Украина последовательно работает над тем, чтобы российская пропаганда не смогла проникнуть на культурные площадки как внутри страны, так и за ее пределами, защищая правду о войне и свободе - заявил Точицкий.

Напомним,

УНН передавал, что МИД Украины выступило против демонстрации фильма «Русские на войне» на Венецианском кинофестивале. Ведомство считает ленту оскорблением жертв войны и инструментом кремлевской пропаганды.

Украинские парламентарии обратились к коллегам из Канады с просьбой не допустить покаиз пропагандистского фильма «Русские на войне» на кинофестивале в Торонто. Фильм получил финансирование от Канадского медийного фонда.